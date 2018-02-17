Беспорядки под Соломенским судом: Троих задержанных отпустили на поруки нардепов

Троих задержанных под Соломенским райсудом Киева Шевченковский районный суд отпустил на поруки народных депутатов

Об этом сообщил нардеп от «Самопомочи» Егор Соболев, передает «ДС» со ссылкой на «Радио Свобода».

Он уточнил, что кроме него, согласились взять на поруки задержанных депутат от «Самопомочи» Семен Семенченко и внефракционный Владимир Парасюк.

Напомним, 15 февраля под Соломенским судом произошли беспорядки с участием активистов националистических организаций, сторонниками мэра Одессы Геннадия Труханова, которому в тот момент избирали меру пресечения, и силовиками.

В результате, боец Нацгвардии получил огнестрельное ранение в ногу, несколько участников драки были травмированы. Полиция задержала более 30 человек, но позже большую часть отпустили.

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