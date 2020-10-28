Бесплатный видеокурс о том, как продавать на Amazon из Украины

В Украине представили бесплатный образовательный онлайн-курс для предпринимателей о том, как начать свой бизнес на международной торговой площадке Amazon. Учебные видеоматериалы разработали в рамках совместного проекта Укрпочты и программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины».

Amazon – самый популярный сайт электронной коммерции в мире. Его посещают около 200 миллионов уникальных покупателей ежемесячно. Так, 46 процентов продавцов могут зарабатывать до 5 тысяч долларов ежемесячно. Кроме того, 67 процентов магазинов начинают зарабатывать уже в первый год работы. Категории, которые интересуют посетителей больше всего, это: одежда, обувь, украшения, товары для дома и электроника, сообщают в пресс-службе Укрпочты.

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Успешный бизнес должен находить новые площадки для экспорта, или же использовать максимально преимущества уже имеющихся сайтов электронной коммерции. И Amazon – это огромная возможность, – отметил руководитель направления по продвижению экспорта программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» Душан Кулка.

По мнению разработчиков видеокурса, Amazon является одним из самых перспективных площадок для украинских предпринимателей и лучше всего подходит для того, чтобы начать собственное дело или масштабировать бизнес. Опрос Укрпочты показал, что более 30 процентов клиентов делают более 100 отправлений в месяц. В то же время, почти 75 процентов продавцов – это магазины с количеством работников от 1 до 10 человек.

О чем видеокурс?

В учебных материалах рассказывается о:

платформе Amazon и модели организации продаж;

как выбрать правильную нишу;

как открыть магазин и зарегистрировать аккаунт продавца;

фото, авторские права и регистрация собственного бренда;

политика

ключевые слова;

как организовать успешный онлайн-экспорт;

ценообразование на платформе;

как вывести деньги;

как вывести товары в топ;

секреты увеличения продаж.

Полный видеокурс доступен на YouTube канале компании «Укрпочта». Он предусматривает серию из 11 видеороликов продолжительностью 1,5-2 минуты. Материалы рассказывают о возможностях торговли на международных интернет-площадках: Amazon, ETSY, Shopify и eBay.



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