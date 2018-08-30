Бесплатный рейтинг и необразованность: почему так часто дерутся политики



В июне в Раде подрались Береза и Долженков. Фото: УНИАН





Новым героем «боевика» стала Инна Богословская, которая попыталась дать пощечину Евгению Червоненко. На этом примере «КП» рассмотрела, в чем польза мордобоев для политиков.



Украинская политика все чаще превращается из искусства красноречия и аргументированного отстаивания своей точки зрения в банальный «мордобой». Политики предпочитают выяснять отношения, не апеллируя проверенными фактами и обжалованием клеветы в судах, а с помощью словесных провокаций и эмоциональных рукораспусканий.



Только в августе произошли как минимум три громкие потасовки между политиками в прямом эфире телеканалов. Так, дважды за один вечер сумели скрестить кулаки народный депутат Сергей Шахов и парламентарий-радикал Игорь Мосийчук. Затем отличилась Инна Богословская, посчитавшая, что бывший министр транспорта Евгений Черновненко ее оклеветал.



«КП в Украине» поинтересовалась у экспертов, почему политики зачастили с драками?



Гонятся за «хайпом», чтобы сэкономить на пиаре



Анна Быкова, ведущий эксперт Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ:



— Украинская публичная политика сейчас низкопробна, как никогда. Одна из причин — невежество, необразованность политиков. Иметь высшее образование для народного депутата не является обязательной нормой. Какие законы может писать человек, не имеющий специализации, не имеющий полноценного высшего образования?



Другая причина — полное отсутствие политической воли и политической культуры. Драки в Верховной Раде и за ее пределами стали нормой, так как это даёт рейтинг. Особенно тем, у кого его нет. Политики гонятся за «хайпом», они не хотят вкладывать деньги в живую рекламу. Им хочется создать дикий информационный повод, который даст им бесплатный пиар.



Поднять на кого-то руку или оскорбить — самый быстрый вариант скандала. Рассмотрим на примере двух последних эпизодов с драками. Первый: Мосийчук и Шахов. Роль Мосийчука в своей партии — бросаться на амбразуру. В этой роли он максимально эффективен технологически. Для обсуждений и рейтинга. Он сознательно провоцировал Шахова и НАДЕЯЛСЯ на то, что тот его ударит.



Другой пример — Богословская и Червоненко. Богословская ищет и спонсоров, и тот самый хайп. Об этом гудит интернет и кулуары. Напомню, ее результаты как кандидата в президенты — 0,4%. Она шла на эфир с целью совершения скандала, и Червоненко лишь дал ей наживку. Он же молодец в том, что отвел удар и рефлекторно не дал сдачи. Ведь Богословская добивалась именно этого.



Политики провоцируют хаос в стране



Алексей Якубин, политтехнолог:



— Если политики не могут показать избирателям действие, они устраивают зрелище. Еще это и умелая тактика — переключать внимание аудитории с одной темы на другую, уходить от неудобных вопросов.



Некоторые политики свято убеждены, что таким поведением они повысят собственную узнаваемость, рейтинг. Это заблуждение. Ведь 100 тысяч просмотров на Ютуб драки с политиком не конвертируются на выборах в 100 голосов в его поддержку.



На сегодняшний день общество уже перенасытили политическими драками. Они если и вызывают эмоции, то исключительно негативные. В обществе нарастает градус гнева. Не стоит забывать о теории «разбитых стекол». Она заключается в том, что если в здании разбито одно окно, то высока вероятность, что в скором времени будет разбито и другое – в итоге беспорядок в доме.



Применяя эту теорию к политикам, можно сказать, что они своим таким поведением провоцируют хаос в стране. Избиратель видит, что если политикам можно драться в Верховной Раде и во время прямых телевизионных эфиров, то почему ему этого нельзя делать? Так повышается и криминогенный фактор.



ТОП-5 скандальных потасовок этого лета



10 августа 2018 года. Игорь Мосийчук против Сергея Лещенко



После эфира NewsOne за кулисами студии подрались нардепы Игорь Мосийчук и Сергей Лещенко. Причиной скандала стало высказывание о «гей-парадах», за которым последовали оскорбления в сторону Олега Ляшко. В итоге парламентарий от Радикальной партии приложил представителя БПП несколько раз своей тростью.



На Крещатике подрались министр угольной промышленности Игорь Насалик с народным депутатом Сергеем Шаховым. Потасовка возникла в результате словесного конфликта во время митинга горняков. Депутат обвинял министра в бездеятельности.



На заседании Верховной Рады депутат Владимир Парасюк подрался с нардепом от Оппозиционного блока Дмитрием Колесниковым. Потасовка произошла после того, как Парасюк попытался прервать выступление нардепа Колесникова. Ранее «КП в Украине» изучала, что Парасюк дерется раз в два месяца.



На заседании Верховной Рады произошла драка между нардепом-оппозиционером Александром Долженковым и «фронтовиком» Юрием Березой. Представитель «Народного фронта» налетел на Долженкова, поскольку посчитал, что он сделал невпопад замечание первому вице-спикеру Ирине Геращенко.



Парламентарий Игорь Мосийчук приехал на сессию Тернопольского областного совета и подрался с местным депутатом от «Свободы» Богданом Бутковским. Причиной спора послужила очередность рассматриваемых вопросов.





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