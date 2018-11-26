Беру, Bringly и Ozon озвучили итоги Черной пятницы

На маркетплейсах «Беру!», Bringly.com и OZON подвели итоги Черной пятницы. Все площадки отметили рост продаж.

На меркетплейсе «Беру!» в пятницу 23 ноября количество заказов выросло в 2 раза (на 106% по сравнению с пятницей предыдущей недели), рост в деньгах составил 126%.

«Черная пятница» со скидками до 70% на сервисе «Беру!» длилась целую неделю, с 19 по 25 ноября. За это время количество заказов увеличилось на 56% по сравнению с предыдущей неделей.

Самыми популярными стали товарами стали мобильные телефоны, подгузники, телевизоры, наушники и bluetooth-гарнитуры», а также детские конструкторы.

В ТОП-5 товаров в «черную пятницу» на «Беру» вошли товары:

— смартфон Xiaomi Redmi 6A 2/16GB,

— телевизор HARTENS HTV-32R011B-T2/PVR,

— мультимедиа-платформа «Яндекс.Станция»,

— смартфон Samsung Galaxy J8 (2018) 32GB,

— электромеханический конструктор LEGO Technic «Скоростной вездеход».

На площадке с зарубежными товарами Bringly.ru, которую была запустили накануне «черной пятницы», также была распродажа товаров со скидками до 50%. Самыми популярными товарами стали смарт-браслет Xiaomi MiBand2, а также турецкие товары: постельное белье Eponj Home и ботинки Conteyner.

В OZON говорят, что в этом году «черная пятница» на интернет-площадке началась 19 ноября и длилась неделю — до вечера 25 ноября. Затем продолжилась акцией post-sale. Это позволило клиентам лучше познакомиться с ассортиментом и сделать повторные покупки. В результате около 20% покупателей сделали 2 заказа или больше во время акции. В категориях «Одежда» и «Товары для дома» эта цифра еще выше.

«Поскольку люди делали повторные покупки, популярность категорий в разные дни отличалась — в первые 2 дня (19 и 20 ноября) наибольший рост пришелся на одежду, 24 ноября днем на 2 месте были книги. Растущая доля клиентов, делающих повторные заказы в Черную Пятницу, говорит о том, что механика длительной распродажи отлично подходит для покупателей мультикатегорийного магазина, — говорит директор по связям с общественностью OZON Мария Заикина. — В первые дни акции клиент, например, купил одежду и товары для дома, а ближе к концу недели — книги и аксессуары для гаджетов».

В целом топ-5 самых популярных категорий по объему выручки выглядит следующим образом: детские товары, товары для дома и сада, электроника, одежда, книги. На эти категории пришлось около 80% заказов.

Среднее число заказов в день было в 2,1 раза обычного дневного показателя. В середине ноября OZON доставлял свыше 65 000 заказов в сутки, уже на второй день «черной пятницы» ежедневное количество заказов превысило отметку 100 000.

По сравнению со средним дневным показателем 2018 года, общие продажи выросли более, чем в 2 раза. Есть и рекорды. Например, 20 ноября OZON показал абсолютный рекорд дневной выручки по категории «Одежда» — продажи выросли на 400% относительно среднего дневного показателя. Максимальный заказ стоимостью 279 889 рублей был сделан в Московской области.

Заметны изменения в поведении клиентов и с точки зрения платежей. 55% клиентов предоплатило заказы. Это в 1,5 больше, чем годом раньше, что определенно говорит о растущем доверии российских покупателей к интернет-продавцам. В 4 раза по сравнению с 2017 годом выросла доля оплат при помощи Android Pay и Apple Pay.

Среди явных фаворитов по товарам и брендам: куклы L.O.L., фитнес-браслеты Xiaomi разных моделей, новогодние украшения и книги по саморазвитию.

В акции от OZON принимали участие 10 500 брендов, представляющие 23 категории товаров, размер скидок зависел от категории (на электронику они традиционно ниже, чем на одежду и детские товары) и достигал 70%.

Источник: Беру, Bringly и Ozon озвучили итоги Черной пятницы





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