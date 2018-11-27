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Берлин даст Украине помощи на сумму с шестью нулями — Деловая столица

Политика 27 Ноя 2018
Берлин даст Украине помощи на сумму с шестью нулями — Деловая столица
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Германия предоставит Украине 84,8 млн евро, которые должны пойти на проекты технической и финансовой помощи

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в Twitter, передает «ДС».

По словам дипломата, в Берлине подписали украинско-немецкий межправительственный протокол о выделении Украине 84,8 млн евро на проекты технической и финансовой помощи.

Напомним, председатель комитета немецкого Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген заявил, что Европа может ввести более жесткие санкции против РФ после атаки на украинские корабли.

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