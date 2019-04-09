Березюк не назвал фамилии депутатов, которые хотят покинуть фракцию «Самопомич» — новости политики

Председатель фракции «Объединение «Самопомич» Олег Березюк сообщил, что не имеет списка депутатов, которые намерены выйти из фракции.

Березюк не назвал депутатов, которые хотят покинуть «Самопомич» / фото УНИАН

Председатель фракции «Объединение «Самопомич» Олег Березюк не назвал фамилии народных депутатов, которые хотят покинуть фракцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя заявление председателя партии «Самопомич», мэра Львова Андрея Садового о том, что в ближайшее время часть народных депутатов от «Самопомочи» может покинуть фракцию, а также отвечая на вопрос о фамилиях этих парламентариев.

«Лидер партии очень широко описал происходящий процесс… Сегодня нет людей, списка, у меня лично, которые сказали бы: «Я выхожу из фракции». Сегодня, возможно, есть люди, которые думают о своей дальнейшей политической карьере с теми или иными политическими силами или группами», — отметил Березюк.

Читайте такжеСадовый прогнозирует, что в ближайшее время часть нардепов «Самопомочи» уйдет из фракции

Вместе с тем он подчеркнул, что «точно нет людей, которые хотят выйти из партии или из фракции по политическим мотивам».

«Все четко понимают, что политическая партия «Самопомич» соответствует их идеологическим видениям развития государства», — утверждает Березюк.

По его словам, сейчас тот период, когда люди «думают о своей будущей политической карьере: кто-то видит ее с политической партией «Самопомич», а возможно, кто-то и не видит, а возможно, просто кто-то думает».

Березюк сообщил, что сегодня на заседании фракции этот вопрос также будет обсуждаться.

«Но никакой сенсации я в этом не вижу», — добавил он.

Кроме того, что «партия «Самопомич» идет в этом формате на парламентские выборы».

«В том, какая она есть. Кто там будет, в этом списке — это уже свободная воля каждого человека. Кто-то хочет рейтинговаться, кто-то не хочет рейтинговаться», — сказал Березюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 апреля, Садовый в Facebook написал, что в ближайшее время часть депутатов от «Самопомочи» покинут парламентскую фракцию.

По его словам, «парламент доживает последние месяцы, и политики определяются со своим будущим и потенциальными новыми попутчиками».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter





Источник