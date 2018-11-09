Бензина не дадут: Россия разразилась новыми угрозами в адрес Украины

В России отдельные политики призвали власти перекрыть поставки горючего в Украину. В случае реализации Россией такого сценария цена на бензин и дизель в Украине может повыситься в два раза (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

Как сообщила «ТСН», в России все чаще во время ток-шоу начали обсуждать возможность «уничтожения» Украины путем введения экономических санкций. «80% нефтепродуктов поставляем мы и Беларусь. Вот так просто: раз, и все, до свидания. Коллапс сразу», — сказал на ток-шоу член комитета Госдумы Алексей Журавлев.

Эксперты топливного рынка Украины предупреждали: если российские власти воплотят в жизнь призывы политиков, в стране возникнет дефицит, в результате чего цена на бензин и дизель может подскочить в два раза.

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Директор консалтинговой группы «А-95″ Сергей Куюн напомнил, как россияне в конце 90-х годов остановили пять из семи нефтеперерабатывающих заводов Украины. Именно так случилось с Лисичанским нефтеперерабатывающим заводом.»Разные есть версии, действительно, можно рассматривать как диверсию: купить заводы и закрыть. Здесь заводы закрыли и в то же время модернизировали заводы в России», — пояснил он.

Специалисты настаивают: топливный вопрос давно не вопрос экономических отношений, это вопрос гибридной войны. Они посоветовали Кабмину искать альтернативные источники поступления топлива и создавать благоприятные условия для отечественных производителей, а СНБО адекватно реагировать на агрессивные действия РФ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению эксперта по энергетическим вопросам Геннадия Рябцева, до конца 2018 года в Украине будет наблюдаться рост стоимости топлива. Уровень цен будет зависеть от курса национальной валюты и стоимости нефтепродуктов на границе.

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