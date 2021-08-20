BELUGA GROUP объявила финансовые результаты за первую половину 2021 года

BELUGA GROUP, ведущая алкогольная компания в России, объявляет данные консолидированной финансовой отчетности за первую половину 2021 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО): чистая выручка увеличилась на 20%, достигнув 30,8 млрд рублей, валовая прибыль выросла на 21% до 11,1 млрд рублей, чистая прибыль — на 150% и составила 1,1 млрд рублей, показатель EBITDA на 8% до 3,7 млрд рублей, поток денежных средств от операционной деятельности на 341% до 2,1 млрд рублей, а чистый денежный поток достиг 1 млрд рублей.











Группа продолжила стабильный рост, повторила успех первого полугодия 2020-го, отмеченного всплеском продаж в марте и апреле, укрепила свои позиции, а также заложила фундамент для дальнейшего устойчивого развития после успешного проведения SPO в июне.

BELUGA GROUP добилась двузначного роста показателей выручки и валовой прибыли и трехзначного роста чистой прибыли, сгенерировав при этом более 1 миллиарда рублей чистого денежного потока.





В связи с этим, совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров распределить чистую прибыль в виде промежуточных дивидендов на акции, находящиеся в свободном обращении (без учета казначейских акций) в размере 1 млрд рублей, что составляет 72,76 рублей на одну акцию, всего — 87% чистой прибыли BELUGA GROUP по МСФО за первое полугодие.





В отчетном периоде зафиксирована позитивная динамика собственных и партнерских брендов из премиум-сегмента, а также водки Beluga в России и на экспорте, это способствовало улучшению микса продаж и в итоге повлияло на показатели прибыли. Основными драйверами отгрузок среди собственных брендов группы стали водки «Архангельская», «Белая Сова», коньяк «Бастион», виски Fox & Dogs, джин Green Baboon, биттеры Beluga Hunting, а также вина Golubitskoe Estate и Tête de Cheval. А среди партнерских брендов — виски Glenfiddich, Monkey Shoulder, The Balvenie и коньяк Camus.



















На экспорте ситуация постепенно восстанавливается, продажи водки Beluga за пределами России выросли на 61% по сравнению с первым полугодием 2020-го и достигли максимальных значений за всю историю марки. Впечатляющую динамику за период бренд продемонстрировал в США (+73%), Израиле (+103%), Австралии (+64%), Китае (+111%), Италии (+65%), Великобритании (+109%).





Собственная розничная сеть «ВинЛаб» продолжает уверенный рост. Объем продаж увеличился на 24% по сравнению с первым полугодием 2020-го. Высокий показатель обеспечивается ростом трафика и среднего чека — первый вырос на 16,3%, а второй на 7,2%. Электронная коммерция продолжает развитие: в системе click & collect с февраля доступна опция заказа со склада. За отчетный период более 150 тысяч электронных заказов было выдано покупателям.





Результаты компании способствовали включению акций BELUGA GROUP в Индекс средней и малой капитализации Московской биржи в середине июня, а также — повышению рейтинга BELUGA GROUP международным рейтинговым агентством Fitch Rating до BB- и крупнейшим российским — «Эксперт РА» до ruА с позитивным прогнозами соответственно.





Комментируя финансовые результаты, председатель правления BELUGA GROUP Александр Мечетин отметил: «Результаты отчетного периода являются впечатляющими. Они показывают, что группа работает эффективно и качественно, уверенно держит свои позиции. Выручка выросла на 20% в основном за счет отгрузок брендов из сегмента «премиум» в России, усиления марки Beluga за рубежом, а также из-за динамичного развития собственной розничной сети.





Первое полугодие было насыщено важными событиями. В начале года был приобретен контрольный пакет акций АО «Спиртзавод Чугуновский». Состоялся запуск ряда перспективных новинок, которые уже появились в продаже: ром Devil’s Island, безглютеновая водка «Мягков Ultra Light», новые вкусы в линейке джина Green Baboon — Pink и Citrus, коньяки Golden Reserve Export Edition 8 и Bastion France VSOP. Винодельня «Поместье Голубицкое» продолжила создавать оригинальные новые продукты: Golubitskoe Estate Red Blend, Golubitskoe Estate Orange Riesling и коллекцию Noble Selection. Beluga попала в рейтинг The Independent как лучшая водка по сумме всех показателей, также в престижный рейтинг издания Drinks International — The Millionaires’ Club — были включены три бренда: «Беленькая», «Архангельская» и «Царь». При этом «Архангельская» стала №1 в списке самых быстрорастущих брендов крепкого алкоголя в мире — среди всех категорий, а «Беленькая» — №1 среди российских брендов в общем рейтинге. Ряд важных событий связан с собственной розничной сетью «ВинЛаб»: количество торговых точек превысило 700, а участников программы лояльности 3 млн, кроме того, продолжая развивать систему click & collect, сеть начала сотрудничество с маркетплейсом «СберМегаМаркет». Мы провели SPO, за счет чего нам удалось повысить ликвидность акций через увеличение fleet-float и привлечь дополнительный капитал для развития группы. Рейтинговые агентства Fitch и «Эксперт РА» повысили рейтинг компании и улучшили прогноз.





Таким образом, следуя нашей стратегии премиумизации портфеля брендов, диверсификации направлений бизнеса, а также внедряя инновации и соблюдая принципы устойчивого развития, мы продолжаем выстраивать компанию с уникальной культурой, а главное — добиваться высоких финансовых результатов из года в год, несмотря на внешние ограничения и кризисы».





Более подробную информацию можно найти на сайте BELUGA GROUP: https://belugagroup.ru/press-room/lenta/public/beluga-group-obyavlyaet-finansovye-rezultaty-za-pervuyu-polovinu-2021-goda/