Белорусские власти наступают, оппозиция отходит, но еще не сдается

События последнего месяца в Белоруссии подтвердили опасения противников Александра Лукашенко о том, что сменить руководство страны насильственным путем и в краткосрочной перспективе не удастся. Власть белорусского лидера все еще крепка, а в республике не сложилась, как того хотела оппозиция, соответствующая социально-политическая и экономическая обстановка, способная привести к перевороту. При этом трехмесячные протесты все же сумели внести серьезные изменения в сознание белорусского общества.

Сегодня уже невооруженным глазом видно, что уличные протесты в Белоруссии, как и предполагалось, начали сходить на нет. В них стало принимать все меньше участия простых белорусов, которые ранее выступали против насилия и за проведение честных выборов, и все больше оставаться тех, кто «борется» с режимом не первый год. В свою очередь, это позволило властям республики расширить репрессивные меры к протестующим, представляя их обществу как радикальное крыло оппозиции и бандитов, бороться с которыми необходимо жестко, вплоть до применения огнестрельного оружия. Подобная тактика подавления протестов стала возможна только после того, как стал очевиден окончательный провал «революции» в Белоруссии и полная неспособность новой оппозиции координировать и поддерживать протесты. При этом ко многим белорусам только сегодня стало приходить понимание того, сколько в действиях и заявлениях оппонентов Лукашенко оказалось популизма.

В частности, это прекрасно демонстрируют лозунги и целевые установки белорусской оппозиции, которые меняли свой окрас на протяжении всего года. Так, еще до проведения президентских выборов, штабы претендентов на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало сформировали довольно простой и понятный для своих сторонников лозунг: «Верим! Можем! Победим!». На самом деле, в то, что они смогут победить, не верили в самих штабах. Известно, что Бабарико еще до своего задержания, даже не став официальным кандидатом в президенты, уже записал видеообращение, в котором признавал проигрыш на выборах. Но основой посыл был сделан на фальсификацию итогов голосования — «значит необходимо продолжать борьбу с режимом».

После событий 9—12 августа, когда ситуация для белорусской власти казалась многим критической, оппозиция заявила, что она практически победила. В стране даже создали оппозиционный Координационный совет (КС), который должен был заняться транзитом власти. Правда, лозунг «Мы победили!» продержался недолго. Когда стало понятно, что Александр Лукашенко не собирается уходить, оппозиция предложила своим последователям новую идейную формулировку — «Режиму остались считанные дни, и мы победим!». Однако в течение сентября стало понятно, что к протестам не присоединяется большинство белорусского общества. Кроме того, в Белоруссии появилось своеобразное движение, которое получило неофициальное название «#ЯБатька!», в рамках которого стали собираться не столько приверженцы Лукашенко, сколько противники прихода к власти оппозиции, которая так и не смогла представить обществу никакой чёткой картины развития Белоруссии после смены власти. Поэтому к октябрю Тихановская и ее окружение, которых на Западе называют лидерами оппозиции, через различные СМИ и телеграм-каналы, стали вбрасывать в общественное сознание новый постулат — «Продолжаем давить на Лукашенко!».

Однако «давить» на белорусского лидера оказалось нечем. Яркое тому свидетельство — полный провал назначенной оппозицией на 26 октября общенациональной забастовки, а также постоянное снижение протестной активности, скатившейся к ноябрю до разрозненных акций, которые легко подавляются силовиками. Поэтому в ноябре все отчётливее стало звучать «Это еще не конец!», что можно было расценивать как полный тупик в оппозиционном движении и победу над ним белорусских властей.

В результате ноябрь грозит стать поворотным месяцем не только в развитии протестов в Белоруссии, но и в судьбе местной оппозиции. Сегодня она, в том числе и не без участия властей республики, оказалась на грани идейного кризиса и политического раскола. В частности, Светлана Тихановская, которая с августа находится за пределами страны, фактически сама признала провал прежней стратегии борьбы с Лукашенко. 10 ноября она официально объявила о том, что теперь разрабатывается новая тактика протестов. При этом никакой уверенности в ее словах уже не звучало.

«Возможно, поменяется картинка, людей станет меньше, потому что уже на подступах к месту сбора людей забирают, не дают собраться вместе. Нам сейчас необходимо менять тактику для того, чтобы людей не подставлять. Над этим ведется большая работа», — завила Тихановская, добавив, что количество участников на последний протестных акциях уменьшилось только из-за того, что людей «запугали», и ОМОН «возвращается к ненормальному поведению».

Тихановская пообещала обнародовать детали новой тактики позже, отметив, что «планы одни: продолжение борьбы, продолжать давление на режим». По ее словам, «воскресные акции будут продолжаться, акции студентов, медиков, пенсионеров — все продолжают борьбу в данном случае». Однако подобные планы, как показывают последние недели, по всей видимости, так и останутся планами, так как белорусам в массе своей наскучили однообразные хождения по улицам, результатом которых становятся только уголовные дела в отношении их участников, а также отчисления из вузов и увольнения с предприятий. Единственное, что может подстегнуть протестную активность, это новые ошибки в действиях властей, либо выходящие за привычные рамки события, как, например, гибель минчанина из-за конфликта на политической почве.

Одновременно наступление белорусских властей на оппозицию уже привело к тому, что в рядах оппонентов Лукашенко наметился серьёзный раскол. В частности, в то время как находящаяся в Белоруссии часть противников белорусского лидера уже готова садиться за стол переговоров с властями на их условиях, бежавшие из страны «борцы с режимом», в том числе экс-министр культуры Павел Латушко, по-прежнему требуют от президента не только прекращения репрессий, но и его отставки. Кроме того, они продолжают формировать ничего не значащие в реальной политической жизни Белоруссии органы, последними из которых стали Народное антикризисное управление (НАУ) и Народный трибунал. Но даже они уже фактически признали поражение «революции».

В частности, Латушко назвал наиболее «эффективным сценарием выхода из кризиса — конституционный вариант транзита власти через общественный диалог». Проще говоря, именно то, что сегодня предлагает и Лукашенко — конституционную реформу на основе широкого общественного обсуждения. Правда, оппозиция и официальный Минск по-разному подходят к данному процессу. В отличие от властей, которые фактически сымитировали процесс обсуждения новой Конституции, включив в него провластные организации, политиков и экспертов, оппозиция требует диалога только на условиях освобождения политзаключённых, отставки Лукашенко и привлечения к работе членов КС и НАУ. Хотя оппозиция и не уточняет, с кем она планирует вести переговоры в случае отставки нынешнего главы государства, что только подтверждает отсутствие у нее какого-либо четкого плана дальнейших действий.

Дополнительным ударом по единству противников Лукашенко стала недавняя инициатива вышедшего на свободу члена штаба Виктора Бабарико политолога Юрия Воскресенского, которого многие в оппозиции уже записали в предатели. В частности он, а также еще несколько отпущенных из СИЗО бизнесменов, сообщили о создании в стране некого информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» в качестве «оператора национального диалога оппозиции». Воскресенский открыто заявил, что «руководители так называемого Координационного совета от оппозиции вступили в контакт с нашей командой, с командой „Круглого стола демократических сил“, и уже выслали десятки страниц с предложениями не только в конституционное законодательство, но и в отдельные смежные отрасли права». В ответ члены КС опровергли его слова, подчеркнув, что не ведут с ним никаких переговоров и не направляли никаких предложений по изменению законодательства. Кроме того, Тихановская заявила, что темой любого диалога с властями должны стать не поправки в Конституцию, а новые выборы, и отметила, что отказывается участвовать в «инициативах политических самозванцев» и не рекомендует делать это другим «демократическим силам».



Виталий Кривко, Юрий Воскресенский и Николай Сериков

В то же время, стоит отметить, что инициируемые в рамках переговорной площадки Воскресенского предложения практически полностью копируют идеи белорусских властей и, на первый взгляд, носят прогрессивный характер. Так, основным в переустройстве политической системы Белоруссии предлагается сделать ограничение двумя сроками время нахождения на посту президента. Кроме того, предусматривается перераспределение властных полномочий, в том числе усиление роли местных органов, парламента и политических партий.

На фоне постепенно утихающих протестов и укрепления позиций Лукашенко подобные идеи перестали казаться многим оппозиционерам бессмысленными. В частности, такой взгляд стал прослеживаться у Григория Костусева — председателя Партии БНФ, известной своей открытой русофобией и многолетним противостоянием нынешнему политическому режиму в Белоруссии. Лидер националистической партии уже был замечен на государственных телеканалах и встречах с провластными политиками и экспертами. При этом, выдвигая некие ультимативные требования для начала переговоров, Костусев не ставит во главу угла отставку действующего президента Белоруссии. Речь идет только о освобождении политзаключенных, расследовании фактов насилия против мирных граждан и соблюдении действующей Конституции. Таким образом, представитель «классической» белорусской оппозиции фактически не поддержал заявления Тихановской и ее окружения о необходимости протестов, забастовок и прочих мероприятий с целью свержения Лукашенко. Оказалось, что БНФ и ряд оппозиционных структур в Белоруссии готовы начать диалог с властями, чего, по сути, и добивался последние месяцы официальный Минск.

В конечном счете, нынешняя ситуация в противостоянии белорусских властей и оппозиции постепенно переходит в русло, более чем устраивающее Лукашенко и его окружение. В стране формально организовывается некий диалог, ведется речь о переустройстве политической системы страны, а также проговариваются возможные изменения, которых так долго требовали от руководства страны оппозиционеры. В первую очередь, речь идет об ограничении президентских сроков, что в складывающейся ситуации для Лукашенко является абсолютно не важным. Более того, власти в последние месяцы решили сделать еще один шаг, который вполне может быть представлен оппозиционной общественности как серьёзная уступка: в СМИ появилась информация о возможном внесении изменений в Уголовный кодекс страны, отменяющих смертную казнь. Несмотря на то, что официально данная информация пока не подтверждена, усиленное обсуждение этого вопроса в средствах массовой информации, а также среди провластных экспертов говорит о том, что подобный шаг рассматривается властями как вполне реальный.

Все это, а также работа властей с некоторыми представителями оппозиции и ужесточение реакции в отношении протестующих на улице уже принесло руководству Белоруссии значительные результаты. Противники Лукашенко оказались, по сути, деморализованы и расколоты на несколько групп, которые не только не имеют четкого плана дальнейших действий, но и не могут найти общий язык между собой. Оказалось, что оппозиция, которая сконцентрировалась вокруг Тихановской и Латушко и находится за пределами Белоруссии, все больше начала терять связь с реальной ситуацией в республике. Политики продолжают говорить прежним языком, который был уместен летом и в начале осени, но не сегодня, когда инициатива оказалась упущена. Даже несмотря на попытки использовать продолжающиеся ошибки властей и появление в стране очередных «сакральных жертв».

В подобной ситуации действия так называемой «новой» оппозиции, к которой можно отнести членов КС и НАУ, все больше стали напоминать попытку сохранить лицо перед простыми белорусами, которым обещали быструю победу над Лукашенко. И вполне вероятно, что в такой обстановке им уготована судьба диссидентов, которые будут делать важный вид на различных встречах с представителями стран Запада, создавать свои «правительства в изгнании», но на деле никогда не вернутся в Белоруссию, либо сделают это не как победители.

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