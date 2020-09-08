Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов рассказали, как попали в Украину, — новости политики

Мария Колесникова при попытке вывезти ее в Украину порвала свой паспорт

РБК-Украина

Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов на пресс-конференции в Киеве рассказали, как они попали на территорию Украины.

Сообщается, что Родненкова и Кравцова задержали 7 августа возле дома соратницы Светланы Тихановской Марии Колесниковой, куда они поехали проводить ее. Неизвестные вышли из автобуса и похитили мужчин.

Иван Кравцов сообщил, что с 15:30 до 21:00 у него был разговор с тремя «сотрудниками», они не представились и были в штатском.

«Мне показали документы, якобы подтверждающие незаконные действия, связанные с моей прежней работой. Мне сказали, что если я откажусь принять предложенный вариант, меня обвинят в преувеличении своих официальных полномочий», — рассказал Кравцов.

Родненков сообщил, что сперва его привезли в одно отделение, потом – в другое. Силовики не уточнили его статус, некоторое время Родненков провел с черным мешком на голове.

«Меня в 22:30 вывели и посадили в темный микроавтобус, потом пересадили в черный BMW, с двух сторон находились крупные молодые люди в масках без опознавательных знаков. Мы поехали, через 20 минут пути черный мешок позволили снять», – сообщил оппозиционер.

В колонне, которая везла Кравцова и Родненкова, было до шести машин.

«Мы доехали до пограничного пункта, проехали его без остановки на полной скорости, выехали на нейтральной территории. Там мне предложили пересесть в BMW Ивана», — добавил Родненков.

Оппозиционеры также рассказали, что Мария Колесникова порвала свой паспорт и вышла через окно автомобиля. Без паспорта она не могла бы пересечь украинскую границу. Как вспоминает Кравцов, он увидел, что их хотели задержать второй раз: с боку появился синий микроавтобус, который начал двигаться в сторону BMW.

По словам Кравцова, он сразу поехал в сторону украинской границы, там их пропустили украинские пограничники — и они оказались на территории Украины.

Ранее сообщалось, что члены Координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли белорусскую границу с Украиной. Также сообщалось, что Колесникову задержали при пересечении границы.

Напомним, 7 сентября сообщалось, что в Минске похитили члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову.

Неизвестные люди посадили ее в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.





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