Белорусские католики читают «Розарий» собратьев с Евромайдана

Римско-католическая церковь в Белоруссии молится за мир и согласие в стране, но при этом подвергает действия властей ожесточенной критике, — примерно как это делали украинские католики во время событий Евромайдана в Киеве.

«Мы крайне обеспокоены тем, что происходит сейчас в нашей Отчизне. Сотни тысяч людей по всей стране оспаривают итоги президентских выборов. Это стало причиной протестов, которые вылились в кровавые противостояния с силовыми структурами. Есть жертвы. Многие протестующие ранены, искалечены. Незаконно задержанные люди находятся в ужасных условиях в СИЗО, подвергаются пыткам», — заявил глава белорусских католиков архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минский и Могилевский.

18 августа по дороге на мессу в Красном костеле Минска Кондрусевич со свитой сделал остановку возле СИЗО на улице Володарского, где содержатся задержанные протестующие. У стен СИЗО при большом скоплении людей, держащих в руках символику белорусской оппозиции, Кондрусевич прочитал в честь задержанных «Розарий» — комплекс молитв по четкам, включающий многократно чередующиеся Pater noster, Ave Maria и Gloria Patri. Вечером в Красном костеле под руководством Кондрусевича была отслужена межконфессиональная молитва за мир и процветание в Белоруссии. Вместе с католическими ксендзами ее совершили представитель Белорусского экзархата Московской патриархии протоиерей Александр Шимбалев, канцлер курии белорусских униатов Евгений Усошин, лидер христиан полного Евангелия (баптистов) Валерий Шейбак, лидер последователей прогрессивного иудаизма раввин Григорий Абрамович, старшина Совета имамов Белоруссии Дамир Радкевич.

«Остаются без ответа вопросы. Почему мирный гражданин Белоруссии поднял руку на своего брата? Почему силовые структуры так жестоко обошлись с мирными протестующими, не согласными с официальными итогами выборов президента? Почему на выборах не было независимых наблюдателей? Зачем надо было бояться наблюдателей, если Центральная избирательная комиссия так уверена в справедливости выборов? Сегодня все чаще всплывают факты фальсификации выборов президента страны. Как остановить милицию и особенно ОМОН, которые все больше ассоциируются у людей с брутальным подавлением инакомыслия? Я призываю к покаянию тех, кто сознательно совершал зло против белорусского народа, будущего страны и каждого человека. Также прошу у властей не применять насилие против задержанных во время протестов и как можно скорее их освободить. Призываю власти начать диалог с обществом, пока не стало слишком поздно», — заявил глава белорусских католиков.

«Пролитая кровь на улицах наших городов, избиение вышедших на мирные демонстрации людей, которые хотят знать правду, жестокое обращение с ними и содержание в нечеловеческих условиях в местах заключения — тяжкий грех на совести тех, кто отдаёт преступные приказы и творит насилие», — говорится в послании Кондрусевича к президенту Белоруссии Александру Лукашенко от 14 августа.

9 августа во время протестов в городе Барановичи (Брестская область) в числе арестованных за организацию беспорядков «змагаров» оказались двое католических священников. Их арестом возмутились в Минско-Могилевской католической митрополии.

«Католическая церковь решительно осуждает и всегда будет осуждать задержание священников и духовных лиц всех конфессий, которые во время мирных акций имеют право быть со своим народом, который ищет правду», — заявил вспомогательный епископ митрополии Александр Яшевский.

Католические епископы Белоруссии, а также протестующие «змагары» располагают письмом поддержки от главы Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) верховного архиепископа Святослава Шевчука.

«С тревогой в сердце наблюдаем за актами насилия, которые совершаются властями против безоружных граждан. Вглядываясь в эти события, вспоминаются слова псалмопевца Давида: „Ибо вот нечестивые натянули луки, стрелы свои приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что можно сделать праведнику?“» — говорится в письме Шевчука.

В послании лидера украинских униатов есть призыв к молитве за спасение Белоруссии от внешних врагов и сохранение белорусской независимости — вероятный намек на то, что протесты могут быть использованы в России для «аннексии Белоруссии», как утверждают украинские националисты. Шевчук потребовал от украинских униатов молиться за белорусский народ, который «сейчас сражается за свои права и свободы, защищает свое волеизъявление, социальную справедливость и собственное достоинство».

Иллюстрация: сайт Украинской греко-католической церкви

EADaily напоминает, что в событиях Евромайдана на Украине активнейшее участие приняли преподаватели и студенты Украинского католического университета (УКУ) во Львове, готовящего кадры для УГКЦ и Римско-католической церкви. УКУ развернул на площади Независимости в Киеве санитарные палатки, где протестующих не только кормили и лечили, но и также раздавали им выпущенный в УКУ «Молитвенник революционера».

«Мы хотим убедиться, что завтра ни китаец, ни негр, ни еврей, ни москаль не придет отбирать мой дом! Только от каждого из нас будет зависеть, насколько наша рука не дрогнет перед врагом, насколько наш глаз будет держать в прицеле сегодняшнюю власть. Так пусть нашу руку утвердит приклад! Слава Украине!» — обратился к боевикам Евромайдана настоятель униатского прихода в Коломыском районе Ивано-Франковской области священник Михаил Арсенич.

Позже Арсенич призывал боевиков Евромайдана вешать «жидов, негров, москалей и коммунистов» в густых карпатских лесах. Необходимо отметить, что униатами являются экс-главарь запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош, лидер неонацистской партии «Свобода» Олег Тягнибок и другие активные участники Евромайдана.

«Эти дни меняют вашу жизнь, и вы будете своим внукам рассказывать, как были на Майдане и как с песней, молитвой боролись со злом», — наставлял находившихся в рядах боевиков Евромайдана католических студентов ректор УКУ, апостольский нунций Ватикана во Франции, Швейцарии и странах Бенилюкса Борис Гудзяк — гражданин США.

Гудзяк также призывал родственников бойцов «Беркута» убедить своих родных не применять насилие к «мирным протестующим», а лучше всего — побрататься с Евромайданом и повернуть оружие против «преступной власти» Виктора Януковича.

Источник