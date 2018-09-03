Белоруссия раскрыла реакцию Москвы на непризнание Крыма

Прошло уже четыре года с тех самых пор, как Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации. Официально присоединение Крыма к России признали Афганистан, Сирия, Венесуэла, Куба, Никарагуа и КНДР. До сих пор этого так и не сделала Белоруссия.

Минск, как известно, придерживается нейтральной позиции по поводу принадлежности полуострова Крым и ситуации на востоке Украины. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что российское правительство к этому относится спокойно.

По словам Макея, споров относительно Крыма у России с Белоруссией нет. Глава белорусского МИД подчеркнул, что Минск не собирается вставать между двумя странами или ссориться с какой-нибудь из них, принимая позицию оппонента — Минск хочет помирить две страны и видит в этом свою цель. Владимир Макей подчеркнул, что все, что Белоруссия делает или не делает — все во благо славян.

Макей также прокомментировал и процесс «белорусизации» страны. Белорусский министр иностранных дел признал, что четверть века в масштабах государственного суверенитета — это ничто. Именно поэтому для Белоруссии важно начать формировать национальное самосознание, национальную идею, а также направлять граждан страны к самоидентификации.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия друг для друга — ангелы-хранители.

Фото: flickr.com

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