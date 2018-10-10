Белоруска в ТОП-50 Forbes, конференция ОБСЕ в Минске и самая опасная профессия в Беларуси. Главное за вторник



Самые важные и интересные новости и события прошедшего вторника в нашем традиционном дайджесте.



Важное



Вчера Александр Лукашенко встретился с заместителем Генерального секретаря ООН, главой контртеррористического управления организации Владимиром Воронковым. Основная цель визита гостя — участие в проходящей 9—10 октября под эгидой ОБСЕ международной конференции высокого уровня «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху».







Александр Лукашенко попросил передать теплые слова приветствия и наилучшие пожелания Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, с которым установились хорошие дружеские отношения. «У нас блестящие отношения, очень дружеские. Мы очень доверяем друг другу. Передайте самые добрые пожелания из Беларуси. Благодаря нашему знакомству, наверное, уже вся Беларусь знает Антониу Гутерриша не просто из новостей. Это очень интересный, покладистый и, на мой взгляд, открытый, добрый и искренний человек», — сказал Президент.







После встречи Владимир Воронков рассказал, о чем вел разговор с белорусским лидером: «Состоялся очень хороший, интересный разговор. Мы обсуждали вопросы развития системы ООН, вопросы контртеррористической деятельности ООН. Белорусская внешняя политика очень активная. Мы такую политику приветствуем. И поддержка ООН, которую постоянно оказывает Беларусь, — это очень важная предпосылка к тому, чтобы сохранялась в мире стабильность и активно развивалась мировая экономика».



Лукашенко 12 октября примет участие в основных мероприятиях V Форума регионов



Также Александр Лукашенко встретился с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томасом Гремингером. Гость приехал в Минск для участия в проходящей 9—10 октября под эгидой ОБСЕ международной конференции высокого уровня «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху».







«Мы собрались в Минске для обсуждения важнейшей проблемы, которая сегодня стоит перед человечеством. И то, что мы это мероприятие проводим здесь, в Минске, это прежде всего заслуга ваша и вашего секретариата. Я вам за это благодарен. Мы сделаем все, чтобы эта конференция, которая проходит в Беларуси впервые, стала знаковым событием, и чтобы она заняла достойное место в истории развития не только ОБСЕ», — поприветствовал гостя белорусский лидер.



Макей встретился с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером



Гость поблагодарил Президента за теплую встречу и высокий уровень организации конференции. А также за заинтересованную позицию в вопросе урегулирования конфликта в Украине: «У вас проходят заседания трехсторонней контактной группы. Вы также оказываете очень важную политическую поддержку. Беларусь относится к редкой группе стран, которые занимаются строительством мостов, и сейчас это особенно важно, когда разногласия между Востоком и Западом только усиливаются».







Международный валютный фонд заметно улучшил прогнозные показатели по росту экономики Беларуси. В частности, специалисты фонда прогнозируют, что валовой внутренний продукт нашей страны в этом году вырастет на 4%, а в 2019-м — на 3,1%. Кроме того, в МВФ ожидают, что инфляция в Беларуси в 2018—2019 годах будет равняться 5,5%.



Интересное



Заместитель главного инженера атомной электростанции — начальник производственно-технического отдела государственного предприятия «Белорусская АЭС» Виталий Малишевский сообщил, что строительство АЭС идет в соответствии с графиком. Все шире и шире разворачиваются пусконаладочные работы на различных уровнях будущего энергообъекта: «В текущем году на энергоблоке № 1 планируется провести гидроиспытания и предварительную обкатку, подготовить его к завозу ядерного топлива».







Организацией церемоний открытия и закрытия II Европейских игр займется творческая команда под руководством народного артиста России Игоря Крутого. У проекта будет два режиссера: с российской стороны — Алексей Сеченов, с белорусской — Александр Вавилов. «Наша задача — показать всему миру Беларусь во всей красе. Думаю, у нас это получится, и все останутся довольны», — отметил Игорь Крутой.







Кинолента отечественного режиссера Дарьи Жук «Хрусталь» попала в число 87 фильмов — претендентов на получение «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В начале года, 22 января, организаторы премии назовут пятерку фильмов, которые будут бороться за желанную всеми киношниками статуэтку. 91-я церемония вручения наград состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе.



Госсекретарь Совбеза: в Беларуси нет серьезных предпосылок для террористической угрозы



Профессия водителя в Беларуси официально признана самой травмоопасной. Также опасными с точки зрения производственных травм названы профессии тракториста-машиниста сельскохозяйственных машин, электромонтера, вальщика леса, животновода, подсобного рабочего, сторожа. Как правило, в зоне риска работники промышленного, строительного и аграрного секторов, а также лесного хозяйства.







Кстати, в Минске каждый месяц формируется 16—17 тысяч вакансий для безработных. Выросли спрос на рабочую силу и обеспеченность свободными рабочими местами, упала скрытая и регистрируемая безработица, сократились масштабы высвобождения работников. На 1 октября нанимателям требовалось 17 200 работников. Больше всего вакансий в сфере строительства, торговли, промышленности и здравоохранения.







К 1 января 2020 года создадут единую межведомственную республиканскую базу многодетных семей. В ней будет информация Министерства внутренних дел, Министерства образования и Министерства здравоохранения. Цель разработки информационного ресурса — добиться того, чтобы многодетные семьи получали поддержку в полном объеме. На 1 июля 2018 года на учете в центрах состояло свыше 100 тысяч семей, 29 тысяч семей, воспитывающих детей с инвалидностью, и почти 6 тысяч неполных семей.



Внешность подскажет, есть ли проблемы с сердцем или сосудами



Праздничную акцию «Поздравим маму вместе!» проведет «Белпочта» 11 октября. В этот день все посетители в круглом зале Главпочтамта получат красочные открытки и смогут бесплатно отправить их родным и близким. Праздничная акция пройдет по всей стране. С подробным списком отделений почтовой связи (и временем проведения мероприятия) можно ознакомиться на сайте «Белпочты».







За 17 лет количество абортов в нашей стране уменьшилось. Если в 2000 году на тысячу женщин фертильного возраста приходилось 23,5 аборта, то в 2017-м их стало 9,2. Всего за прошлый год в нашей стране родилось более 101 тысячи детей. Подчеркивается, что в семьях стали чаще рождаться второй и третий ребенок.







Белоруска Любовь Пашковская вошла в список «Топ-50 женщин — технологических предпринимателей из Европы» по версии Forbes. Она основала компанию Verv, которая занимается разработкой приложений для занятий фитнесом, медитацией, ходьбой и бегом. При этом компания входит в списки лучших разработчиков мобильных приложений в Европе и США. Годовой оборот Verv составляет 30 миллионов долларов.



Спорт



Вчера в пресс-центре ИД «Беларусь сегодня» прошла пресс-конференция с участием гимнастов и тренеров сборной Беларуси. Они рассказали о шансах белорусов на чемпионате мира и II Европейских играх. О чем именно говорили спортсмены и их тренеры читайте здесь.







Союз европейских футбольных ассоциаций присвоил обновленному столичному стадиону «Динамо» максимальной категории в соответствии с регламентом УЕФА по инфраструктуре стадионов. Теперь на стадионе разрешено проводить матчи Лиги наций, квалификации чемпионата мира и Европы с участием национальных сборных, а также поединки групповых стадий и плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.







Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Александра Саснович попали в число претенденток на призы WTA по итогам этого года. Александра Саснович поборется за первое место в категории «Самая прогрессирующая теннисистка года», а Арина Соболенко претендует на первенство в категории «Новичок года». Голосование на сайте WTA закроется 12 октября.







Кстати, Арина Соболенко успешно стартовала на турнире WTA категории International в китайском Тяньцзине. В матче первого раунда первая ракетка Беларуси (WTA: 11) не без проблем одолела американку Софию Кенин (WTA: 50) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:0. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. В матче второго раунда Соболенко встретится с полькой Магдой Линетт.



Нурмагомедов сохранит пояс чемпиона UFC, несмотря на инцидент в Лас-Вегасе



Минская «Юность» уступила на выезде финскому ТПС в матче Лиги чемпионов и лишилась шансов на выход из группы. В заключительном матче группового этапа «Юность» на своем льду примет сегодняшних обидчиков из ТПС. Гродненский «Неман» 10 октября сыграет в Берлине с местным «Айсбереном».



Происшествия и криминал



В Минске разыскивают пропавшую девушку с психическим расстройством. Анастасия Кошелева 1986 года рождения и ранее неоднократно уходила из дома. Родители забрали ее из психоневрологического дома-интерната на выходные. И в ночь с пятницы на субботу она ушла из квартиры, когда родные спали.







В Гродно в мусорном баке нашли тело новорожденного ребенка. Пакет с мертвым ребенком нынешней ночью обнаружила местная жительница, которая гуляла по улице Гая с собакой. О страшной находке она тут же сообщила в милицию. По вызову приехала и бригада «скорой помощи». К сожалению, медицинская помощь пострадавшему уже не понадобилась.



В Гродно задержали эксгибициониста



40-летний минчанин решился познакомиться со знакомой из интернета в реальной жизни и пригласил ее к себе домой, а она украла у него почти 4 тысячи долларов, чтобы выплатить кредит и оплатить коммунальные услуги. В отношении задержанной Фрунзeнским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (кража), ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.







Медики установили вещество, в результате употребления которого в больнице Могилева скончались три человека. Двое мужчин и женщина выпили метанол, доза которого во много раз превышала летальную. Специалисты отметили, что даже если бы они и выжили, состояние этих людей было бы вегетативным.

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