Белое братство. Как в Украине появилась мода на партийную униформу

Украинские выборы, что президентские, что парламентские, что даже местные — это кладезь занимательных историй

Ведь на протяжении 27 последних лет наши политики упражнялись не только в популизме и черном пиаре, но и активно предавались избирательному креативу. Так, у второго президента Леонида Кучмы появился разноцветный панковский ирокез, в конце каденции третьего — Виктора Ющенко расплодилось целое движение «протывсихив», Арсений Яценюк активно развивал политагитацию в стиле «милитари», когда это еще не было мейнстримом, а Юлия Тимошенко отказалась в рекламе себя даже от собственного имени, ограничившись лишь местоимением «вона».

Об этих и других избирательных историях предлагаем вам вспомнить в нашей рубрике «История украинских выборов» в рамках проекта «Выборы-2019. Какой нам нужен президент».

Первой историей этого цикла предлагаем Вашему вниманию рассказ о том, как БЮТ ввел моду на парламентскую униформу.

25 мая 2006 г. фракция БЮТ пришла в сессионный зал в белых свитерах.

Визуально это выглядело эффектно: складывалось впечатление, что приверженцев Тимошенко в зале — большинство. В парламенте 5 созыва, напомним, «бютовцев» сначала было 130, «регионалов» — 203. Сама лидер блока своего имени пришла в белом пиджаке, сердечко на нем мерцало. Спасибо батарейке. Через несколько дней Юлия Владимировна устроила торжества для партактива во дворце «Украина». Выступая там, она пояснила, почему все были в белом (кстати, на партийные посиделки депутаты уже пришли не в белых свитерах): «Нам говорили, что это униформа, что это армия, что они скоро будут маршировать — а мы отвечаем: да, мы армия, и мы не сдадим свои позиции! Они нас обвиняют, будто мы Белое братство. Мы не братство, мы воины Света, который рождается в политике. Они говорят, насмехаясь: «Посмотрите, в парламенте появились доктора»! Да, мы доктора, никто кроме нас, их не вылечит! И наша армия — докторов общества, воинов Света — перестроит Украину так, что это государство станет звездой мира!».

Интересно сегодня смотреть фоторепортажи с того действа. За 12 лет Тимошенко растеряла множество своих «воинов». Андрей Портнов, Тариэл Васадзе, братья Буряки, Богдан Губский, Александр Фельдман, Николай Баграев, Александр Турчинов… Ему, кстати, на партийном заседании вручили меч. А Тимошенко — куклу Барби. Особо отличившимся бойцам БЮТ выдали медали «Выдающийся участник выборов».

Говорят, отдельные тогдашние соратники Юлии Владимировны с небольшой охотой восприняли идею прийти в парламент в одинаковых свитерах. И не потому, что «БЮТовцев» и без того называли «сектой». Они якобы посчитали, что свитера низкого качества, в таком появляться перед камерами — пацаны не поймут. Потому заказали себе брендовые одежды, на которые нашили сердечко.

Правда это или нет, сегодня уже никто не подтвердит. Но точно можно сказать, что кампания 2006 года для политсилы Тимошенко действительно была очень успешной. После нее за ними закрепилось прозвище «бело-сердечные». Но в плюс для «Батькивщины» сыграла не столько цветовая гамма, сколько распри в лагере бывших «оранжевых». 13 лет назад произошел масштабный скандал, подкосивший позиции Виктора Ющенко и усиливший позиции Тимошенко. Тогда впервые была эффективно использована в качестве предвыборной технологии тема коррупции в высших эшелонах власти. Из-за нее был переизбран тот созыв парламента, куда Юлина армия пришла в одинаковых свитерах. За год работы, ее фракцию покинули 16 депутатов. Их Тимошенко назвала «предателями». В 2007 году Юлия Владимировна привела под купол 177 депутатов. До окончания каденции очень много из этих людей оказались «тушками».

6 сентября 2011 года «бютовцы», чьи ряды заметно поредели, повторили технологию 2006 года. Они пришли в черных футболках, на которых сзади написано: «Батьківщина понад усе», впереди размещено изображение Юлии Тимошенко, под которым написано «Украине — волю». Но волю и сама Тимошенко, которая на тот момент уже месяц находилась в СИЗО, и Украина получили лишь после победы Революции Достоинства.

В последующие годы в одинаковых футболках в Раде появлялись «ударовцы» и «радикалы», но визуальный эффект уже был не тот, что у Юлиных в 2006-м.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник