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Бельгия заявляет об увеличении инвестиций в экономику Украины

Экономика Украины 03 Июл 2018
Бельгия заявляет об увеличении инвестиций в экономику Украины
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Áåëüãèéñêèé ïîñîë ñåé÷àñ îòìå÷àåò îïðåäåëåííóþ ñòàáèëüíîñòü â ñòðàíå.

Áåëüãèÿ ñ íàäåæäîé íàáëþäàåò çà óêðàèíñêîé ýêîíîìèêîé

Áåëüãèÿ ñ íàäåæäîé íàáëþäàåò çà óêðàèíñêîé ýêîíîìèêîédepositphotos.com

Èíâåñòîðû èç Áåëüãèè óâåëè÷èâàþò äîëþ ñâîèõ èíâåñòèöèé â Óêðàèíå. Îá ýòîì çàÿâèë ïîñîë Áåëüãèè â Óêðàèíå Ëþê ßêîáñ, ñîîáùàåò Óêðèíôîðì.

×èòàé òàêæå: Íîðâåãèÿ ïëàíèðóåò óâåëè÷èòü èíâåñòèöèè â Óêðàèíó

“Óòâåðæäàþ, ÷òî áåëüãèéñêèå èíâåñòîðû óâåëè÷èâàþò äîëþ ñâîèõ èíâåñòèöèé, è äàæå çàõîäÿò íîâûå èíâåñòîðû“, — îòìåòèë ßêîáñ.

Ïîñîë òàêæå äîáàâèë, ÷òî òÿæåëûé ïåðèîä ñ ñèòóàöèåé áåçîïàñíîñòè è ïîíèæåííîé ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ â Óêðàèíå íå ñïîñîáñòâîâàë ðàçâèòèþ áåëüãèéñêèõ êîìïàíèé, îäíàêî ñåé÷àñ ýêîíîìèêà âîññòàíàâëèâàåòñÿ. ßêîáñ ïîä÷åðêíóë, ÷òî â Óêðàèíå óæå ìîæíî íàáëþäàòü çà îïðåäåëåííîé ñòàáèëüíîñòüþ â ñòðàíå.

“Ïðîèñõîäèò âîññòàíîâëåíèå ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòè, êîòîðàÿ ïîìîãàåò íàøèì êîìïàíèÿì óäåðæàòüñÿ íà ïëàâó, â ÷àñòíîñòè íà óðîâíå èíâåñòèöèé è â ñôåðå êîììåðöèè. Ýòî îáíàäåæèâàåò“, — ïîäûòîæèë ïîñîë.

×èòàé òàêæå: Â ÅÁÐÐ ðàññêàçàëè, ÷åì Óêðàèíà âàæíà äëÿ íèõ

Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ ýêîíîìèêîé Óêðàèíû.

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Источник

МВФ и США: Украина лавирует между двух огней →



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