Беларусь сделала революционный шаг к цифровой экономике

Беларусь сделала революционный шаг к цифровой экономике. Об этом заявила член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая в Москве на международном семинаре «Блокчейн и криптовалюты: каналы влияния на макроэкономическую политику в евразийском регионе». Об этом сообщает БЕЛТА. Именно так она охарактеризовала подписанный Президентом Беларуси декрет «О развитии цифровой экономики». «В связи с этим нам нужно совместно пообсуждать, может быть, какие-то вещи совместно сделать, изучая опыт друг друга», — отметила министр ЕЭК.

По мнению Татьяны Валовой, ЕАЭС должен оперативно и быстро реагировать на вызовы, которые ставит мировая экономика. «Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы быть эффективным интеграционным объединением, необходимо быстро отслеживать изменения в мировой экономике. В этой связи феномен цифровой экономики и всех сопутствующих ему явлений и факторов для нас является ключевым», — указала она.

Министр ЕЭК подчеркнула, что цифровая повестка — одно из важнейших направлений деятельности ЕАЭС. «Цифровизация — это не одно узкое направление, это по сути горизонтальное изменение традиционных моделей экономики, — считает Татьяна Валовая. — Проблематика блокчейна и криптовалют — для нас очень широкое понятие».

Участники мероприятия обсудили сущность, преимущества и недостатки технологии блокчейн, опыт ее успешного применения и возможность использования в целях развития евразийской интеграции. Рассмотрены вопросы правового регулирования применения технологии блокчейн и использования криптовалют, национальные и международные практики, а также влияние блокчейна и криптовалют на традиционные принципы товарно-денежных отношений и макроэкономическую устойчивость. Семинар собрал на площадке ЕЭК представителей финансовых регуляторов стран ЕАЭС, банковского бизнеса, научного сообщества, экспертов.

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