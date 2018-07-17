Бедных в Украине больше, чем пять лет назад — ВБ

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За чертой бедности сегодня живет 25% населения Украины

Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня — 25%, подсчитали во Всемирном банке.

Уровень бедности в Украине сейчас выше, чем пять лет назад. Об этом заявила директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает во вторник, 17 июля, Укринформ.

«Экономический кризис, начавшийся в Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня — 25%», — отметила Кахконен.

По ее словам, экономический потенциал Украины выше, чем таких стран, как Польша, Румыния, Грузия, Индонезия.

«В Украине самый большой в Европе запас плодородной земли. Выгодно и ее географическое положение на перекрестке Европы и Азии. Однако государственная политика в плане развития экономики отстала на 20 лет. Если будут изменения, в частности, создадут прозрачный рынок земли, будет и стимул для повышения стандартов жизни», — добавила Кахконен.

Она отметила, что Всемирный банк с 2014 года вложил в Украину больше, чем в другую страну.

«Вложено 5,5 млрд долларов, причем половина средств — 2,5 млрд долларов — в различные инвестиционные проекты, плюс 2 млрд — на поддержку региональных бюджетов для проведения реформ, еще 500 млн долларов — на поставку газа. К сожалению, не все эти деньги использованы в полном объеме, и мы ждем решений от правительства Украины», — пояснила Кахконен.

Ранее сообщалось, что около 12% опрошенных украинцев считают, что им не хватает средств на покупку продуктов питания.

В феврале Кабинет министров утвердил план мероприятий на 2018 год по реализации Стратегии преодоления бедности.

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