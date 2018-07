Базис для кризиса

Èïîòå÷íûé êðèçèñ â ÑØÀ, êîòîðûé ïðèâåë ê ìèðîâîìó ôèíàíñîâîìó êðèçèñó 2008 ãîäà, âðÿä ëè ïîâòîðèòñÿ. Îäíàêî, óâåðÿþò ýêîíîìèñòû, âïîëíå âîçìîæíà åãî ðèôìà. Èñòî÷íèê íîâûõ ïðîáëåì — êîðïîðàòèâíûé ñåêòîð.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÎÒÈÍ, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Âñåðîññèéñêîé àêàäåìèè âíåøíåé òîðãîâëè

Âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè 13 èþíÿ ãëàâà ÔÐÑ ÑØÀ Äæåðîì Ïàóýëë íåñêîëüêî ðàç óïîìÿíóë ñèëüíûå ôèíàíñîâûå áàëàíñû äîìîõîçÿéñòâ. Âñå õîðîøî, äîëãîâàÿ íàãðóçêà ïðèåìëåìàÿ. Ïðèìå÷àòåëüíî, îäíàêî, ÷òî îí íè÷åãî íå ñêàçàë î äîëãàõ êîðïîðàöèé. Ýòà «ôèãóðà óìîë÷àíèÿ» çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ, òàê êàê èìåííî â ýòîì ñåãìåíòå íàçðåâàþò ïðîáëåìû, ÷åì-òî ïîõîæèå íà èïîòå÷íûé êðèçèñ, ïðèâåäøåé ê ìèðîâîìó ôèíàíñîâîìó êðèçèñó â 2008-ì. Ñðàâíèì, ÷òî áûëî òîãäà è ê ÷åìó ñòîèò ãîòîâèòüñÿ ñåé÷àñ.

Êàê ýòî áûëî â 2000-õ

Èïîòåêà â ÑØÀ â ÕÕ âåêå áûëà äîâîëüíî êîíñåðâàòèâíûì áàíêîâñêèì ïðîäóêòîì. Ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ ðåäêî êîãäà áûë íèæå 20%, à ÷àñòî — 50%. Áàíêè òùàòåëüíî ïðîâåðÿëè ïëàòåæåñïîñîáíîñòü êëèåíòà. Ðåàëüíàÿ ñòàâêà (íîìèíàë ìèíóñ èíôëÿöèÿ) ïî èïîòåêå ñ 1971 ïî 2000 ãîä êîëåáàëàñü íà óðîâíå 4%.

Ïîñëå ðåöåññèè 2001 ãîäà, âûçâàííîé ïóçûðåì íà ðûíêå àêöèé âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ êîìïàíèé (dotcom bubble), â ÑØÀ íà÷àëîñü ñíèæåíèå ñòàâêè ÔÐÑ, â 2004-ì îíà äîñòèãëà 1%. Äåíüãè îêàçàëèñü äåøåâû, à ñ íèìè óäåøåâèëèñü è èïîòå÷íûå çàéìû (íîìèíàëüíûå ñòàâêè óìåíüøèëèñü ñ 8% â 2000 ãîäó äî 5,2% â 2004-ì, à ðåàëüíûå — äî 2,5%). Íåñìîòðÿ íà ðîñò öåí íà íåäâèæèìîñòü, ïëàòåæè ïî èïîòåêå óïàëè.

Íà ðûíîê ïðèøëè ïîêóïàòåëè, êîòîðûå ïðè áîëåå âûñîêèõ ñòàâêàõ è íå ïîìûøëÿëè áû î ïîêóïêå. À äîïîëíèòåëüíûé ñïðîñ âûçâàë ðîñò öåí. Ïàðàëëåëüíî øëà äåðåãóëÿöèÿ ðûíêà.

Ñòàëî ïîÿâëÿòüñÿ âñå áîëüøå ñóáñòàíäàðòíûõ êðåäèòîâ (subprime loans), ññóä äëÿ íåíàäåæíûõ ïëàòåëüùèêîâ. Ñèòóàöèÿ äîøëà äî àáñóðäà: ÷åëîâåê áûë íå â ñîñòîÿíèè ïëàòèòü àðåíäíóþ ïëàòó çà äîì, íî ìîã êóïèòü åãî â êðåäèò.

Íà áàíêèðñêîì æàðãîíå òàêèå èïîòå÷íûå êðåäèòû íàçûâàëèñü ninja loans (ninja — no income, no job and assets) èëè liar loans, «çàéìû ëæåöà» (çàåìùèê ìîã ëåãêî èñêàçèòü èíôîðìàöèþ î ðàáîòå è äîõîäàõ).

Áûëè è äðóãèå èííîâàöèè. Êðîìå áåñïðåöåäåíòíîãî óïðîùåíèÿ óñëîâèé âûäà÷è êðåäèòà áàíêè ðàçðàáîòàëè ìíîæåñòâî ïðèâëåêàòåëüíûõ äëÿ êëèåíòà (íà ïåðâûé âçãëÿä) ôèíàíñîâûõ ïðîäóêòîâ ñ ïîáëàæêàìè ïî ïëàòåæàì â ïåðâûå ãîäû îáñëóæèâàíèÿ çàéìà. Íàïðèìåð, êðåäèòû ñ âàðüèðóþùåéñÿ ñòàâêîé ARM (adjustable rate mortgage). Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûìè áûëè çàéìû ñ íåáîëüøèìè âûïëàòàìè â ïåðâûå äâà ãîäà (2/28 loan).  áàíêèðîâ âñåëèëàñü óâåðåííîñòü, ÷òî äàæå ïðè äåôîëòå ïî èïîòå÷íîìó ïëàòåæó îíè âñåãäà ñìîãóò ïðîäàòü çàëîæåííóþ íåäâèæèìîñòü áåç óáûòêà. Ïî ïðèíöèïó ïîëîæèòåëüíîé îáðàòíîé ñâÿçè ýòî ïîâëåêëî çà ñîáîé åùå áîëüøåå óïðîùåíèå óñëîâèé âûäà÷è èïîòåêè.

Òðàäèöèîííî èïîòå÷íûå êðåäèòû óäåðæèâàëèñü áàíêàìè äî ïîãàøåíèÿ. Ñîîòâåòñòâåííî, âñå ðèñêè îíè òàêæå ïðèíèìàëè íà ñåáÿ. Íî â 2000-õ ñòàëà ïîïóëÿðíîé ïðàêòèêà ñåêüþðèòèçàöèè — ïåðåóïàêîâêè áàíêàìè èïîòå÷íûõ äîëãîâ â öåííûå áóìàãè (CDO — collateralized debt obligation) è ïåðåïðîäàæè èõ ñòîðîííèì èíâåñòîðàì (ïðåæäå âñåãî èíñòèòóöèîíàëüíûì — ïåíñèîííûì ôîíäàì, ñòðàõîâûì êîìïàíèÿì è ò. ä.).

 ïðîöåññå ñåêüþðèòèçàöèè èïîòå÷íûõ äîëãîâ âîçíèê êëàññè÷åñêèé êîíôëèêò èíòåðåñîâ: áàíêè îêàçàëèñü çàèíòåðåñîâàíû â ñîêðûòèè èñòèííîãî êà÷åñòâà âûäàííûõ êðåäèòîâ. Õîòÿ îáûêíîâåííî CDO ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé ñìåñü èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ ðàçíîãî êà÷åñòâà — êàê ñòàíäàðòíîãî (êðåäèòû, âûäàííûå íàäåæíûì çàåìùèêàì), òàê è ñóáñòàíäàðòíîãî, îáëèãàöèîííîìó âûïóñêó â èòîãå ìîã áûòü ïðåäîñòàâëåí âïîëíå âûñîêèé êðåäèòíûé ðåéòèíã (íå çðÿ æå áàíêè ïëàòèëè ðåéòèíãîâûì àãåíòñòâàì, ïðèñâàèâàþùèì îáëèãàöèÿì êðåäèòíûé ðåéòèíã).

Ïëàòåæåñïîñîáíîñòü çàåìùèêîâ íà÷àëà óõóäøàòüñÿ âìåñòå ñ ðîñòîì ó÷åòíîé ñòàâêè ÔÐÑ (öèêë óæåñòî÷åíèÿ ñòàðòîâàë â 2004 ãîäó).  2007-ì îíà âûðîñëà äî 5,25%. Èïîòå÷íûé êðèçèñ ôàêòè÷åñêè ñòàðòîâàë â 2006-ì, êîãäà öåíû íà íåäâèæèìîñòü â ñðåäíåì ñíèçèëèñü íà 6%, à ïðîñðî÷êà ðåçêî âûðîñëà (ñ 1% â 2006 ãîäó äî 6,2% ê êîíöó 2007-ãî). Ïîòîì íàñòóïèë ìèðîâîé ôèíàíñîâûé êðèçèñ 2008-ãî.

Êðèçèñíàÿ ðèôìà

Òî÷íî òàê æå êàê ïðîøëûé êðèçèñ áûë ðåçóëüòàòîì ñâåðõíèçêèõ ñòàâîê ÔÐÑ â îòâåò íà ïîçàïðîøëûé êðèçèñ (dotcom bubble), áóäóùèé êðèçèñ ñòàíåò, ñêîðåå âñåãî, ðåçóëüòàòîì ñâåðõíèçêèõ ñòàâîê ÔÐÑ è ïîëèòèêè êîëè÷åñòâåííî ñìÿã÷åíèÿ (ñêóïêè ñ ðûíêà öåííûõ áóìàã íà áàëàíñ ÔÐÑ) â îòâåò íà ìèðîâîé ôèíàíñîâûé êðèçèñ 2008-ãî. Î÷åðåäíîé öèêë ñâåðõíèçêèõ ñòàâîê ñòàðòîâàë â 2008-ì, ñòàâêà ÔÐÑ áûëà îêîëîíóëåâîé (0–0,25%) ñ 2009-ãî ïî êîíåö 2016-ãî.





Îêêóïèðîâàòü Óîëë-ñòðèò òàê è íå óäàëîñü

Ôîòî: Reuters

Ïåðâûå ãîäû óøëè íà âîññòàíîâëåíèå è çàëèçûâàíèå ðàí, îäíàêî øîêè çàáûâàþòñÿ áûñòðî. Íî èñòîðèÿ íå ïîâòîðÿåò ñåáÿ îäèí â îäèí, îíà ñêîðåå ðèôìóåòñÿ. Ïîýòîìó íîâîé ñôåðîé áóìà ñòàë êîðïîðàòèâíûé ñåêòîð. Ñòîèìîñòü çàèìñòâîâàíèé â íåì óïàëà äî ÷ðåçâû÷àéíî íèçêèõ çíà÷åíèé — ñòàâêà ïî êîðïîðàòèâíûì îáëèãàöèÿì ñ íàèâûñøèì êðåäèòíûì ðåéòèíãîì ÀÀÀ îïóñòèëàñü íèæå 4% ãîäîâûõ â 2011–2017-ì, â ïåðèîä ïðîøëîãî èïîòå÷íîãî áóìà îíà êîëåáàëàñü îêîëî 6%.

Ýòèì îáñòîÿòåëüñòâîì êîðïîðàöèè òîò÷àñ æå âîñïîëüçîâàëèñü — ãðåõ íå âçÿòü äåøåâûé êðåäèò, òåì áîëåå ÷òî, êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà ïðåäûäóùèõ êðèçèñîâ, åñëè ÷òî-òî ïîéäåò íå òàê, êëàññîâî áëèçêîå ãîñóäàðñòâî áóäåò àõàòü è îõàòü, íî â èòîãå ïî÷òè âñåõ ôèíàíñèñòîâ ñïàñåò, à óáûòêè ïåðåëîæèò íà ïðîñòûõ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ.

Áàéáýê-ýêîíîìèêà

Ñåé÷àñ, ïî äàííûì Bank for International Settlements, íåôèíàíñîâûé êîðïîðàòèâíûé äîëã â ÑØÀ ïðåâûñèë ïîêàçàòåëè ïðîøëîãî êðèçèñà è äîñòèã 73,5% ÂÂÏ, îêîëî $14,3 òðëí, ÷òî íà $800 ìëðä âûøå, ÷åì ãîä íàçàä (60% ýòîãî ðîñòà îáåñïå÷åíî áàíêîâñêèìè çàéìàìè).

Èïîòå÷íûé ïóçûðü è ðîñò öåí íà íåäâèæèìîñòü â ÑØÀ ïîçâîëèëè â 2003–2006 ãîäàõ ìèëëèîíàì àìåðèêàíñêèõ äîìîâëàäåëüöåâ ðåôèíàíñèðîâàòü èïîòåêó è ïîëó÷èòü áëàãîäàðÿ ýòîìó ñîòíè ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ, êîòîðûå â èòîãå áûëè ïîòðà÷åíû íà ïîòðåáëåíèå è äîïîëíèòåëüíûå èíâåñòèöèè â íåäâèæèìîñòü. Ñ èçâåñòíûì ôèíàëîì.





Èïîòå÷íûé êðèçèñ óæå ïîäçàáûò, íî ìîæåò ïîâòîðèòüñÿ â íîâîé èíêàðíàöèè

Ôîòî: Reuters

Ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ â ÷åì-òî ïîõîæà íà òó, ÷òî ñëîæèëàñü â 2005–2006 ãîäàõ. Òîëüêî íà ýòîò ðàç äîëãîâûì ôèíàíñèðîâàíèåì óâëåêëèñü íå äîìîõîçÿéñòâà, à êîðïîðàöèè.

Çà÷åì èì äîïîëíèòåëüíûå äåíüãè â äîëã? Âîâñå íå äëÿ èíâåñòèöèé â áèçíåñ. À ÷òîáû ÷óäåñíûì îáðàçîì ïðåâðàòèòü çàåìíûå ñðåäñòâà â ÷åñòíî çàðàáîòàííûå äåíüãè àêöèîíåðîâ. Êîðïîðàöèè èñïîëüçîâàëè äåøåâîå êðåäèòîâàíèå (çà ñ÷åò óëüòðàìÿãêîé ïîëèòèêè ÔÐÑ) äëÿ âûïëàò ïîâûøåííûõ äèâèäåíäîâ àêöèîíåðàì è áàéáýêîâ. Áàéáýê — ýòî âûêóï àêöèé ñ ðûíêà, ôàêòè÷åñêè âîçâðàùåíèå äåíåã àêöèîíåðàì. Áàéáýêè ñïîñîáñòâîâàëè ðîñòó öåí íà àêöèè, äîáàâëÿÿ ìàñëà â îãîíü, êàê è ïîâûøåííûå äèâèäåíäû, ÷àñòè÷íî íàïðàâëÿåìûå íà ñêóïêó òåõ æå àêöèé.

Ñåãîäíÿøíèé ýêîíîìè÷åñêèé áóì — ýòî ïèðàìèäà áàéáýêîâ, îí îáóñëîâëåí íå ïðîðûâàìè â òåõíîëîãèè (õîòÿ ïîñëåäíèå òîæå èìåþòñÿ, íî ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà îò íèõ ïîêà íåìíîãî), à ñêîðåå î÷åðåäíîé ôèíàíñîâîé èíæåíåðèåé.

Âìåñòî òîãî ÷òîáû íàïðàâëÿòü ðåêîðäíûå ïðèáûëè è äåøåâûå êðåäèòû íà äîëãîñðî÷íûå èíâåñòèöèè â íîâûå çàâîäû, îáîðóäîâàíèå, óëó÷øåíèå ëîãèñòèêè, ñíèæåíèå èçäåðæåê èëè ïîâûøåíèå çàðïëàò, êîðïîðàöèè ïåðåíàïðàâëÿþò ñðåäñòâà íà ïîâûøåííûå âûïëàòû àêöèîíåðàì.

Îáúåìû áàéáýêîâ êîëîññàëüíû, â ïðîøëîì ãîäó îíè äîñòèãëè $800 ìëðä, â ýòîì íà ôîíå íàëîãîâîé ðåôîðìû Òðàìïà ñîñòàâÿò $1,2 òðëí (ýòî ãèãàíòñêèå öèôðû — ÷óòü ìåíüøå, ÷åì âåñü ÂÂÏ Ðîññèè, è îêîëî 6% ÂÂÏ ÑØÀ). Ôàêòè÷åñêè ýòî ïåðåðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ (âî ìíîãîì âçÿòûõ â äîëã) â ïîëüçó òîï-ìåíåäæåðîâ è âëàäåëüöåâ êðóïíîãî êàïèòàëà. Äîëãè æå â ñëó÷àå ÷åãî áóäóò, êàê îáû÷íî, íàöèîíàëèçèðîâàíû — ïðîñòûå íàëîãîïëàòåëüùèêè çàïëàòÿò çà îëèãàðõîâ.





Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî èìåííî íûíåøíåìó ãëàâå ÔÐÑ Äæåðîìó Ïàóýëëó ïðèäåòñÿ ðàçãðåáàòü ïîñëåäñòâèÿ áàéáýê-ýêîíîìèêè

Ôîòî: Reuters

È ñêóïêà àêöèé ïðîäîëæàåòñÿ, õîòÿ ôîíäîâûé ðûíîê ÑØÀ ïðàêòè÷åñêè ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì ñèëüíåéøèì îáðàçîì ïåðåãðåò, ñòîèìîñòü àêöèé ìíîãèõ êîìïàíèé, â îñîáåííîñòè âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî ñåêòîðà (â ýòîì áóäóùèé êðèçèñ, âîçìîæíî, áóäåò ðèôìîâàòüñÿ ñî ñâîèì «äåäóøêîé», êðèçèñîì dotcom bubble 2000–2001 ãîäîâ), çàâûøåíà â ðàçû, åñëè íå â äåñÿòêè ðàç.

Êîëëåêòèâíûì ãåðîåì íîâîãî áóìà ñòàëà ãðóïïà êîìïàíèé FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google), ñòîèìîñòü àêöèé êîòîðûõ ðàçäóòà êàê çà ñ÷åò áàéáýêîâ, òàê è çà ñ÷åò îáùåãî òåõíîëîãè÷åñêîãî õàéïà (îïÿòü ïîâòîðåíèå ëþáèìûõ «äåäîâñêèõ» òåì dotcom bubble). Ñðåäè FAANG åñòü êîìïàíèè, êîòîðûå è âïðàâäó ñìîòðÿòñÿ äîâîëüíî íåïëîõî, õîòÿ è ÿâíî ïåðåîöåíåíû. Íî, íàïðèìåð, êîýôôèöèåíò Ð/Å (öåíà àêöèè ê âûðó÷êå) Amazon ñîñòàâëÿåò îêîëî 350, ÷òî ìîæåò áûòü îïðàâäàíî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè Amazon ñìîæåò ïîäìÿòü ïîä ñåáÿ âåñü ðèòåéë-ñåêòîð â ÑØÀ. Íî åñëè ÷òî-òî ïîéäåò íå òàê (à ýòî ñëó÷àåòñÿ ÷àñòî), ïàäåíèå òàêîãî ðàçäóòîãî ãèãàíòà, êàê Amazon (êàïèòàëèçàöèÿ $700 ìëðä!), ìîæåò óòÿíóòü çà ñîáîé âåñü àìåðèêàíñêèé ðûíîê.





Êàïèòàëèçàöèÿ Amazon ïðèáëèæàåòñÿ ê òðèëëèîíó äîëëàðîâ, îäíàêî ïðèáûëè êðàéíå ìàëû

Ôîòî: NurPhoto via Getty Images

À ýòîò ðûíîê è áåç òîãî — ìèííîå ïîëå. Êðîìå ñòèìóëèðîâàíèÿ ðîñòà öåíû àêöèé áàéáýêè èñêóññòâåííî ñíèæàëè âîëàòèëüíîñòü, òàê êàê íà ðûíêå ïîÿâëÿëñÿ ïîêóïàòåëü, íå÷óâñòâèòåëüíûé ê öåíå è âûêóïàâøèé ïðàêòè÷åñêè âñå êîððåêöèè. Íèçêàÿ âîëàòèëüíîñòü, ñîçäàâàåìàÿ áàéáýêàìè, ñòèìóëèðîâàëà, â ñâîþ î÷åðåäü, ïàññèâíûå ñòðàòåãèè èíâåñòèðîâàíèÿ (êóïèë è çàáûë), êîòîðûå åùå áîëüøå åå ñíèæàëè. È äåñòèìóëèðîâàëè àêòèâíûå ñòðàòåãèè, êîòîðûå äî ýòîãî áûëè åñòåñòâåííûìè áóôåðàìè âîëàòèëüíîñòè. À âîëàòèëüíîñòü äëÿ ðûíêà — ýòî êàê ìåëêèå çåìëåòðÿñåíèÿ, êîòîðûå ñíèæàþò íàïðÿæåííîñòü â çåìíîé êîðå è íå äàþò îáðàçîâàòüñÿ óñëîâèÿì äëÿ çåìëåòðÿñåíèÿ ðàçðóøèòåëüíîãî. Èñêóññòâåííî ïîäàâëÿåìàÿ âîëàòèëüíîñòü — ìèíà çàìåäëåííîãî äåéñòâèÿ.

Äàåøü èííîâàöèè!

Êàê è â ñëó÷àå ñ èïîòå÷íûì êðèçèñîì, áàéáýêàì ñïîñîáñòâîâàëè ôèíàíñîâûå èííîâàöèè.  2008 ãîäó îáùèé îáúåì êîðïîðàòèâíûõ îáëèãàöèé â ÑØÀ ñîñòàâëÿë $2,8 òðëí. Ñåé÷àñ — óæå $5,3 òðëí ïîñëå ðåêîðäíîé ýìèññèè â $1,7 òðëí â ïðîøëîì ãîäó.

Êðåäèòíîå êà÷åñòâî îáëèãàöèé ïàäàåò (êàê âî âðåìåíà èïîòå÷íîãî áóìà ïàäàëî êà÷åñòâî èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ). Áîëüøå ïîëîâèíû ýìèññèé ïîñëåäíèõ ëåò èìåþò ëèáî «ìóñîðíûé» ðåéòèíã, ëèáî BBB, íèçøèé èíâåñòèöèîííûé. Ñïðîñ æå íà íèõ â îñíîâíîì îáóñëîâëåí ðîñòîì ïîïóëÿðíîñòè îáëèãàöèîííûõ ETF (exchange traded funds), òî åñòü òîðãóþùèõñÿ íà áèðæå êàê àêöèè «ïàåâ», êîòîðûå ñîñòîÿò èç ðàçíûõ êîìïîçèöèé êîðïîðàòèâíûõ îáëèãàöèé. ETF ôàêòè÷åñêè äàëè äîñòóï ðèòåéë-èíâåñòîðàì ê èõ ðûíêó.  2008-ì îáùèé îáúåì îáëèãàöèîííûõ ETF ñîñòàâëÿë $15 ìëðä, ñåé÷àñ — $300 ìëðä.

Äðóãàÿ ÷àñòü êðåäèòîâàíèÿ â ïîñëåäíèå ãîäû èäåò ÷åðåç ñåêüþðèòèçàöèþ êîðïîðàòèâíûõ çàéìîâ áàíêàìè, êîòîðûå óïàêîâûâàþòñÿ â CLO (collateralized loan obligations) è ïåðåïðîäàþòñÿ èíâåñòîðàì ïî÷òè òàê æå, êàê â 2003–2006 ãîäàõ áàíêè ñåêüþðèòèçèðîâàëè subprime-èïîòå÷íûå êðåäèòû, äîãîâàðèâàëèñü ñ ðåéòèíãîâûìè àãåíòñòâàìè, ïðèñâàèâàâøèìè èì âûñîêèå ðåéòèíãè, è ïåðåïðîäàâàëè èõ â âèäå CDO (collateralized debt obligations).

Ñïðîñ íà CLO èíñòèòóöèîíàëüíûå èíâåñòîðû (ïåíñèîííûå ôîíäû, ñòðàõîâûå êîìïàíèè) ïðåäúÿâëÿþò ïî òîé æå ñàìîé ïðè÷èíå, ÷òî è íà èïîòå÷íûå CDO 12–15 ëåò íàçàä,— áîëåå âûñîêèå ñòàâêè.  òåêóùåì ãîäó, ïî äàííûì Wells Fargo, áóäåò âûïóùåíî $150 ìëðä CLO, ïî÷òè â äâà ðàçà áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì. Âñå ýòî íàïîìèíàåò ïîçäíþþ ñòàäèþ öèêëà èïîòå÷íîãî áóìà â áàéáýê-èíêàðíàöèè. Íè÷åãî íîâîãî ïîä ëóíîé.

Ïðîáëåìà åùå è â òîì, ÷òî òðàäèöèîííî êîðïîðàòèâíûå îáëèãàöèè äåðæàëèñü ïåíñèîííûìè ôîíäàìè, ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè è ïðî÷èìè èíñòèòóöèîíàëàìè äî ïîãàøåíèÿ, óäåðæèâàÿ ñòàáèëüíîñòü öåíû. Ñ ðîñòîì ïîïóëÿðíîñòè îáëèãàöèîííûõ ETF ðèòåéë-èíâåñòîðû ìîãóò ñïðîâîöèðîâàòü ñáðîñ áóìàã, ïðè ýòîì èõ öåíà ìîæåò óéòè â ïèêå.

Çàêàò çîìáè

È âñå ýòî íàêëàäûâàåòñÿ íà íàëîãîâóþ ðåôîðìó Òðàìïà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî äåôèöèò áþäæåòà â ÑØÀ â 2019 ãîäó ïðåâûñèò $1 òðëí, êîòîðûé íàäî áóäåò ôèíàíñèðîâàòü ìàññîâîé ýìèññèåé ãîñîáëèãàöèé — treasuries. Áîëåå âûñîêîå ïðåäëîæåíèå ãîñîáëèãàöèé íåèçáåæíî ñíèçèò ñïðîñ íà êîðïîðàòèâíûå îáëèãàöèè è ïîâûñèò ñòàâêè â ýòîì ñåãìåíòå.





Íàëîãîâàÿ ðåôîðìà Òðàìïà — åùå îäèí øàã ê áóäóùåìó êðèçèñó

Ôîòî: CrowdSpark / AFP / EASTNEWS

È âñå ýòî ïðîèñõîäèò â ïîçäíåé ôàçå öèêëà äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè ÔÐÑ.  2004–2006 ãîäàõ ðîñò ñòàâêè ÔÐÑ, âûçâàííûé ðîñòîì ýêîíîìèêè, çàíÿòîñòè è èíôëÿöèè, â èòîãå ïðèâåë ê òîìó, ÷òî èïîòå÷íûé ïóçûðü ïðîñòî ëîïíóë. Ñåãîäíÿ åñòü âñå øàíñû, ÷òî íûíåøíèé, ñòàðòîâàâøèé â êîíöå 2016-ãî, öèêë óæåñòî÷åíèÿ ïîëèòèêè ÔÐÑ (èç-çà òåõ æå ïðè÷èí) êîí÷èòñÿ òåì æå ñàìûì. Òîëüêî âî âðåìÿ èïîòå÷íîãî áóìà ðîñò ñòàâîê ïðèâåë ê áàíêðîòñòâó èïîòå÷íûõ çàåìùèêîâ è íåêîòîðûõ ôèíàíñîâûõ êîìïàíèé (áîëüøèíñòâî êëàññîâî áëèçêîå ãîñóäàðñòâî ñïàñëî). À ñåé÷àñ êàíäèäàòû äðóãèå — ýòî ïåðåãðóæåííûå äîëãàìè (çà áàéáýêè íàäî ïëàòèòü) çîìáè-êîìïàíèè. È èõ — ëåãèîí.

Àìåðèêàíñêèé ýêîíîìèñò Õàéìàí Ìèíñêè â ñâîåé çíàìåíèòîé ñòàòüå «The Financial Instability Hypothesis» âûäåëÿë õåäæ-ôèíàíñèðîâàíèå, ïðè êîòîðîì äîëæíèê â ñèëàõ ðàñïëàòèòüñÿ è ïî ïðîöåíòàì, è ïî òåëó äîëãà, ñïåêóëÿòèâíîå ôèíàíñèðîâàíèå, ïðè êîòîðîì äåíåæíîãî ïîòîêà çàåìùèêîâ õâàòàåò äëÿ óïëàòû ïðîöåíòîâ, íî íå òåëà äîëãà, è Ïîíöè-ôèíàíñèðîâàíèå (îò èìåíè çíàìåíèòîãî èòàëüÿíñêîãî «ïèðàìèäîñòðîèòåëÿ»), êîãäà äåíåæíîãî ïîòîêà íå õâàòàåò óæå è íà âûïëàòó ïðîöåíòîâ.

 Bianco Research ïîäñ÷èòàëè, ñêîëüêî ñåé÷àñ çîìáè-çàåìùèêîâ ñ Ïîíöè-ôèíàíñèðîâàíèåì ñðåäè òîðãóþùèõñÿ íà áèðæå àìåðèêàíñêèõ êîìïàíèé. Çà êðèòåðèé çîìáè-çàåìùèêîâ âçÿòû êîìïàíèè, âûðó÷êè êîòîðûõ (åñëè áûòü òî÷íûì, áðàëîñü ñðåäíåå çíà÷åíèå EBIT çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà) íå õâàòàåò íà óïëàòó òåêóùèõ ïðîöåíòíûõ ïëàòåæåé. Îêàçàëîñü, ÷òî â èíäåêñå S&P 1500 (êîìáèíàöèÿ èíäåêñîâ S&P 500, S&P MidCap 400 è S&P SmallCap 600) äîëÿ çîìáè-êîìïàíèé — 14,6% íà êîíåö 2017-ãî, ìàêñèìóì çà ïîñëåäíèå 20 ëåò, â ýïîõó dotcom bubble èõ áûëî ìåíüøå 4%.

Êëàññè÷åñêèì ïðèìåðîì òàêîé çîìáè-êîìïàíèè, êîíå÷íî, ÿâëÿåòñÿ Tesla, êîòîðàÿ ïðîèçâîäèò âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå è óäèâëÿþùèå âåñü ìèð ýëåêòðîìîáèëè, íî ïðè ýòîì, óâû, ÿâëÿåòñÿ ãëóáîêî óáûòî÷íîé — ñ ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòüþ íå ïîñïîðèøü.





Ýëåêòðîìîáèëè Tesla — òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîðûâ, ïðè ýòîì ñàìà êîìïàíèÿ ãëóáîêî óáûòî÷íà

Ôîòî: Reuters

Íî è «æèâûì» òîæå áóäåò íåëåãêî. Ïîñêîëüêó ïðîöåíòíûå ïëàòåæè (ñòàâêè-òî ðàñòóò) áóäóò îòòÿãèâàòü íà ñåáÿ âñå áîëüøóþ ÷àñòü òðàò, ïîòðåáëåíèå ñíèçèòñÿ, ýêîíîìèêà çàìåäëèòñÿ.  èòîãå ïîëó÷èòñÿ ïðîöåññ ñ ïîëîæèòåëüíîé îáðàòíîé ñâÿçüþ èç ðàñïðîäàæ íà ðûíêå àêöèé, äåôîëòîâ, áàíêðîòñòâ, óâîëüíåíèé è, îïÿòü æå, ðåöåññèè. Âñå ýòî óæå ïðîõîäèëè â 2007–2008 ãîäàõ.

Íåïîñðåäñòâåííûì òðèããåðîì íîâîãî êðèçèñà ìîæåò áûòü ÷òî óãîäíî: ôèíàíñîâîé òóñîâêå, íàïðèìåð, äîâîëüíî âûãîäíî âñå ñïèñàòü íà «òîðãîâûå âîéíû», çàòåÿííûå «áåçóìíûì» Òðàìïîì (ïðè ýòîì ðåàëüíî ïîäòàëêèâàþùóþ ê êðèçèñó íàëîãîâóþ ðåôîðìó ôèíàíñîâàÿ ïëóòîêðàòèÿ âîñïðèíÿëà ñ ðàäîñòüþ, òàê êàê îíà óâåëè÷èâàåò èõ äîõîäû).





Çà ôèíàíñèñòîâ ìîæíî íå áåñïîêîèòüñÿ: îíè äàâíî íàó÷èëèñü èçâëåêàòü âûãîäó è èç ðîñòà, è èç ïàäåíèÿ ýêîíîìèêè

Ôîòî: Richard Drew, AP

Ïîçäíèé öèêë, êàê ïðàâèëî, ñîïðîâîæäàåòñÿ è âûñîêèìè öåíàìè íà íåôòü è äðóãîå ñûðüå. Ýêîíîìèêà ÑØÀ è ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà â öåëîì ðàñòóò, à çíà÷èò, ïðåäúÿâëÿþò âñå áîëüøèé ñïðîñ íà ñûðüå è òîïëèâî. Ïèêà öåí â ïîñëåäíèé ðàç íåôòü äîñòèãëà â èþëå 2008-ãî (îêîëî $140/áàð.), êàê ðàç íà èçëåòå çàâåðøàþùåé ôàçû öèêëà â ÑØÀ, êîãäà óæå íà÷àëèñü ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ñ èïîòå÷íûìè áóìàãàìè. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî è íà ñåé ðàç ñöåíàðèé áóäåò ïðèìåðíî òàêèì æå. Îñòàåòñÿ òîëüêî íàäåÿòüñÿ, ÷òî ðèôìà õîòÿ áû çäåñü áóäåò èíîé.

