Базель III бьет по доллару. Мир вспомнил про золотой стандарт. Новости экономики

Благодаря имплементации новых стандартов банковского регулирования золото в ближайшее время станет банковским активом первого уровня и вполне может пошатнуть гегемонию доллара

На Базель раз, два, три рассчитайся

Базель III — это методология банковского регулирования, разработанная Базельским комитетом по банковскому надзору. По сути же это ответ мировых финансовых регуляторов на ошибки, допущенные накануне глобального кризиса 2008 г., когда системный обвал был банально упущен из виду мировыми надзорными органами. Основные акценты Базеля III фокусируются на таких направлениях пруденциального надзора, как нормативы ликвидности и адекватности (достаточности) капитала. Принцип «слишком большей, чтобы умереть» в банковской системе уже не работает. Его заменил другой: «слишком ликвидный и капитализированный, чтобы стать неплатежеспособным».

Базельский комитет по банковскому надзору функционирует при Банке международных расчетов и отвечает за разработку единых стандартов и методологических механизмов регулирования банковской деятельности. Их применяют практически все центробанки мира, единственное отличие в скорости адаптации, которая, в свою очередь, зависит от состояния национальных банковских систем.

Что касается Банка международных расчетов, то это сегодня мозговой центр, в котором проектируется ландшафт финансовой системы XXI в.

Стандарты Базель III должны быть полностью имплементированы до 2020 г., а норма касательно золота — с апреля нынешнего. Ее смысл в том, что «физическое» золото в портфеле коммерческого банка будет считаться эквивалентом наличности («актива первого уровня») и в этой связи — «безрисковым активом».

Очевидно, что приравнивание монетарного золота к валютному кэшу приведет к тому, что с точки зрения расчета ключевых нормативов по ликвидности и адекватности капитала в банковских балансах вложения в золото будут считаться высоколиквидными наравне с денежными средствами и их эквивалентами. Это означает, что при расчете показателей ликвидности золото будет полностью засчитываться в высоколиквидные средства банка, которые можно направить на компенсацию критического оттока средств клиентов. С другой стороны, увеличение вложений в золото не приведет к ухудшению показателя адекватности капитала банка, в отличие от кредитов или инвестиций в корпоративные ценные бумаги.

В ближайшее время мировые системные банки начнут перестраивать свои балансы под новые стандарты. Мир может немного потряхивать, и не исключено, что в результате образуется пару глобальных финансовых тектонических разломов.

Каждый хочет зарабатывать

Дилемма, стоящая перед казначействами крупнейших мировых финансовых конгломератов, будет проста: держать подушку ликвидности, размер которой определяется новыми стандартами, в твердой валюте (доллар, евро, швейцарский франк, иена, английский фунт), которая не приносит практически никаких доходов (ставка LIBOR в апреле составляла примерно 2,5%), или формировать пул ликвидных активов с акцентом на золото, которое может принести существенный инвестиционный доход. Хотя здесь есть сомнения: а может ли?

Источник: goldmania.ru

Начиная с 2001 г. цена унции золота на мировых рынках выросла с $271 до $1262, причем ценовые пики были зафиксированы в 2011 и 2012 гг. За указанный период золото подорожало на 366%. И сегодня оно котируется на уровне $1300 за унцию.

Источник: goldmania.ru

Но вот динамика доходности была крайне неравномерной: максимальные темпы роста цены зафиксированы накануне глобального финансового кризиса 2008 г., когда котировки на золото прибавляли 36% (2006 г.) и 25% (2008 г.). Но и в посткризисный период золото было весьма популярным финансовым инструментом: в 2010-2011 гг. ценовая динамика не опускалась ниже 26-28%. Затем наступил период падения. Начиная с 2017-го золото находится в боковом тренде, когда котировки за год меняются на 0,3-0,4%. По сути, данный мировой актив затаился, как тигр перед прыжком.

Здесь есть несколько объяснений. Как показывают статистические наблюдения, сделанные после крушения эпохи золотого стандарта, котировки на золото развиваются, исходя из долгосрочных циклов с периодами длительного ценового затухания. Если анализировать статистику с 1970-х, можно прийти к поверхностному выводу, что золото лишь защищает от инфляции. На самом деле золото последних тридцати лет и будущих тридцати — две большие разницы. Если в период до 2050-го нас ждет несколько супердлительных циклов делового роста, как 1991-2001 и 2009-2019 гг., тогда сравнение хоть и хромает, но не сильно. А вот некоторые индикаторы подсказывают, что мировая экономика в лучшем случае перейдет к фазе медленного, но стабильного роста, на 1-2% в год, как прогнозируется в концепции экономического развития Римского клуба. В худшем — мир ждет реинкарнация новой фазы глобального кризиса. Фаза индустриализации мировой экономики завершается на новейших и перспективных индустриальных, например Филиппинах, Индонезии, Нигерии. А затем — экономический штиль. Если повезет.

То есть имеет право на существование следующий вывод: цены на золото напрямую связаны с динамикой и продолжительностью мировых деловых циклов роста. Если этот рост насыщенный и длительный, то на начальном этапе цены на золото показывают умеренную динамику, разогреваясь к финалу мирового суперцикла, что вполне закономерно, ведь вначале основные финансовые потоки идут в активы, прямо или косвенно связанные с реальным сектором экономики, а в конце — во все, что «движется» (избыточная ликвидность стимулирует активность инвесторов). Высокая динамика котировок сохраняется и в период посткризиса, когда ошеломленные обвалом мировых рынков инвесторы пытаются найти классические инструменты хеджирования базовых финансовых рисков. Нынешний боковой дрейф котировок на золото как раз и объясняется неопределенностью завершающей фазы нынешнего десятилетнего делового цикла роста. Никто не знает, во что он трансформируется: в очередной обвал или длительный анемичный рост на уровне 1-2% в год.

Равнение на центробанки

По данным немецкой газеты Handelsblatt, центральные банки начали усиленно увеличивать удельный вес золота в своих валютных резервах. Частично это происходит за счет активности тех стран, которые «не дружат» с США и резонно опасаются блокирования своих активов в системе международных банковских платежей SWIFT. Но с учетом того, что рост золота в резервах регуляторов в прошлом году составил 651 т, речь уже не идет о диверсификации рисков несколькими государствами, такими как РФ или Иран. Подобный рост вложений в драгметалл не наблюдался с 1971 г. Казалось, после принятия Ямайской валютной системы в 1976 г. мир окончательно отошел от эпохи золотого стандарта. Но несколько тектонических разломов в пирамиде мировых финансов сделали свое дело, так что мировой экономический ландшафт создает спрос на альтернативные «якорные» точки, отличные от традиционного доллара.

Среди инвесторов существует негласное правило: дешевеет доллар — покупай золото, дешевеет золото — переходи в доллар. Поведение мировых центробанков, которые закрывают долларовые позиции, в том числе вложения в казначейские обязательства США, может свидетельствовать о том, что в ближайшее время они начнут активно наращивать удельный вес золота в своих резервах. Ключевой фактор в данном случае — в какой монетарной парадигме будет двигаться ФРС в ближайшие несколько лет. Мировой кризис 2008-го был преодолен за счет политики количественного расширения, когда базовые ставки ФРС снижались, а ликвидность в системе наращивалась. В последние годы ФРС использует количественное сжатие: базовые ставки пошли вверх, а ликвидность немного уменьшилась за счет продажи казначейских и ипотечных облигаций из резервов. Жесткая монетарная политика была необходима для снятия инфляционного навеса в виде дополнительно эмитированных $3,5 трлн (нетто), в результате чего активы федрезерва достигали $4,5 трлн, увеличившись с момента кризиса более чем в пять раз. Но отмотать назад не получилось: с момента начала программы монетарного сжатия удалось стерилизовать до $0,5 трлн и сократить баланс ФРС до отметки ниже $4 трлн. Но даже такое монетарное сжатие привело к ряду перманентных кризисов на развивающихся рынках (Турция, Аргентина), обусловленных оттоком глобальных инвестиций на рынок казначейских облигаций США. Кроме того, 2018-й стал худшим годом за последнее время для фондовых рынков США, завершившись глубоким обвалом в декабре.

Данная политика вызвала настоящую бурю негодования в Белом доме, ведь для запуска «трампономики», равно как и когда-то «рейганомики», необходимо диаметрально противоположное — много наличности и низкие ставки по кредитам. Все это привело к тому, что ФРС объявила монетарную паузу, названную «количественной нормализацией», когда ставки застыли на достигнутом уровне, а объемы денежной массы существенно не изменялись.

И вот в конце апреля минфин США, точнее, комитет по заимствованиям объявил о встрече с представителями ведущих банков мира (JP Morgan, Сitigoup, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Credit Suisse), на которой будет обсуждаться возможность возврата ФРС к политике монетарного расширения. Это означает, что между инфляцией и экономическим ростом США выбрали последнее. Следовательно, в ближайшее время нас может ждать вообще уникальная ситуация, когда экономика США будет развиваться быстрее мировой. Правда, остается открытым вопрос, как долго это продлится.

Все эти факторы указывают на то, доходность доллара и казначейских инструментов США частично утратит свою привлекательность для инвесторов и они обратят свое внимание на золото, которое, вполне вероятно, может стать частью гибридной программы нового количественного расширения, когда долларовая ликвидность в определенной пропорции будет заменяться на желтый металл.

В принципе, на это и нацелены неявные намеки Базеля III. Это вовсе не значит, что уже завтра доллар заменят золотые слитки и мир из Ямайской валютной системы вернется в эпоху золотого стандарта, а демонетизированное золото станет ремонетизированным. Это значит, что мировые регуляторы просто не знают, что им делать с инфляционным навесом в виде эмитированной долларовой наличности и фактически импровизируют на ходу, используя золото как дополнительный механизм монетизации банковских активов. При этом запасы золота ограничены, и его, в отличие от доллара, нельзя напечатать. Следовательно, единственный путь мультипликации данного актива — ценовая динамика. Ну а доллар, похоже, стал последней ставкой Трампа в игре за экономический рост США и возвращение славы Детройту.





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