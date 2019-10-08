База данных Graph промышленности 2019 Глобальный рост рынка, размер, Доля, спроса, тенденции и прогнозы до 2025 года

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Ниже приведены типы База данных Graph:

RDF



График недвижимости

Приложения следующие, которые используются для База данных Graph:

BFSI



Телеком и IT



Розничные и электронная коммерция



Здоровье и науки о жизни



производство



Правительство и общественной



Транспорт и логистика



Энергетика и коммунальное хозяйство



другие

Лучшие игроки рынка База данных Graph:

IBM



Microsoft



оракул



AWS



Neo4j



Orientdb



Teradata



Tibco Software



Franz



OpenLink Software



MarkLogic



Tigergraph



MongoDB



Cray



Datastax



Ontotext



Стардог



Arangodb



Sparcity технологии



Bitnine



Объективность



Кембридж Семантика



Fluree



Blazegraph



Memgraph

Географически глобальный отчет в основном разделен на несколько регионов для

• Северная Америка

• Европа

• Китай

• Азиатско-Тихоокеанский регион

• Другие

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