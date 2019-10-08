База данных Graph промышленности 2019 Глобальный рост рынка, размер, Доля, спроса, тенденции и прогнозы до 2025 года

База данных Graph Отчет об исследовании рынка за 2019 год очень полезен тем инвесторам, которые хотят инвестировать и развивать бизнес на рынке База данных Graph. Интуиция и опыт могут быть полезны в любое время, но фактические факты часто дают более точную картину вашего рынка. В этом отраслевом отчете База данных Graph 2019 представлен подробный обзор с размерами рынка, фактической стоимостью, прибылью и возможностями роста отрасли База данных Graph 2019 тех производителей, которые получили положительные отзывы клиентов, используя различные типы продуктов, приложения в разных регионах и странах.
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Ниже приведены типы База данных Graph:
RDF
График недвижимости
Приложения следующие, которые используются для База данных Graph:
BFSI
Телеком и IT
Розничные и электронная коммерция
Здоровье и науки о жизни
производство
Правительство и общественной
Транспорт и логистика
Энергетика и коммунальное хозяйство
другие
Лучшие игроки рынка База данных Graph:
IBM
Microsoft
оракул
AWS
Neo4j
Orientdb
Teradata
Tibco Software
Franz
OpenLink Software
MarkLogic
Tigergraph
MongoDB
Cray
Datastax
Ontotext
Стардог
Arangodb
Sparcity технологии
Bitnine
Объективность
Кембридж Семантика
Fluree
Blazegraph
Memgraph
Географически глобальный отчет в основном разделен на несколько регионов для
• Северная Америка
• Европа
• Китай
• Азиатско-Тихоокеанский регион
• Другие
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