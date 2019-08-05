Батареи потеплели. За счет чего прибыль ТГК-1 подскочила на 45,5% :: Новости :: РБК Quote

Батареи потеплели. За счет чего прибыль ТГК-1 подскочила на 45,5%

Чистая прибыль ТГК-1 прибавила 45,5% и достигла ₽3,32 млрд. Долги компании, которая снабжает россиян теплом и электричеством, снизились на 5%. В результате акции подорожали на 2%

ТГК-1

TGKA

₽0,013

(+26,48%)

Прогноз

31 июл 2020

К дате

ВТБ Капитал

Аналитик

45%

Надежность прогнозов

Апатитская ТЭЦ, принадлежащая ТГК-1

(Фото: ТГК-1)

Поставщик тепла и электричества ТГК-1 увеличил чистую прибыль на 45,5% во втором квартале 2019 года. За три месяца оператор электростанций на северо-западе России заработал ₽3,32 млрд. Выручка ТГК-1 выросла на 9,7% и составила ₽20,8 млрд. Инвесторы начали покупать акции компании; котировки выросли на 2%.

ТГК-1 производит электрическую и тепловую энергию в четырех регионах европейской России: в Ленинградской и Мурманской областях, Карелии и Санкт-Петербурге. Компании принадлежат 53 электростанции.

Если учитывать не квартал, а все первое полугодие 2019 года, то прибыль ТГК-1 прибавила 17%, до ₽9,3 млрд. Благодаря росту чистой прибыли увеличилась и прибыль в пересчете на акцию. В первом полугодии 2018 года она была равна ₽0,0020 на одну обыкновенную акцию, в 2019-м — ₽0,0024.

Выручка за шесть месяцев оказалась в плюсе на 9,7% и составила ₽52,7 млрд. Компании удалось достичь таких результатов благодаря росту цен на электричество и договорам на поставку мощности, говорится в отчете.

ТГК-1 увеличила объемы производства на своих ТЭЦ. Из-за этого операционные расходы за первое полугодие 2019 года выросли на 5,8% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщает компания. При этом общий долг за первое полугодие снизился на 5%, до ₽40,8 млрд, а капитал компании вырос на 6%, пополнившись до ₽133,2 млрд.

Аналитики считают акции ТГК-1 недооцененными и ждут еще большего роста котировок к концу 2019 года. В «ВТБ Капитале» ожидают, что акции поднимутся на 26%, до ₽0,013.

Автор:

Анна Хохлова.

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