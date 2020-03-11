Баржа из России тренируется в Германии достраивать «Северный поток — 2»?

Трубоукладочная баржа «Фортуна», которая с октября находится в немецком порту Мукран, начала, возможно, подготовку к достройке «Северного потока — 2». Такие предположения можно сделать на основе данных навигационных порталов.

По данным Marinetraffic, российская трубоукладочная баржа «Фортуна» с октября находится в порту Мукран, который служит логистической базой для строительства «Северного потока — 2» в водах Германии и Дании. Судно принадлежит подконтрольному государству АО «Межрегионтрубопроводстрой» и вело строительство балтийского газопровода в прибрежных водах России.

В немецком порту Мукран трубоукладчик находится уже более пяти месяцев и ни разу не выключал автоматическую идентификационную систему (АИС), которая передает данные о судне для обеспечения безопасности судоходства. 5 марта, однако, «Фортуна» прекратила передачу информации по АИС и в следующий раз вышла на связь лишь сегодня, 11 марта.



5 марта «Фортуна» передала последний раз данные по АИС и «взяла паузу» на пять дней. Иллюстрация: marinetraffic.com.

Сегодня, 11 марта, «Фортуна» снова вышла на связь. Иллюстрация: marinetraffic.com.

Такое исчезновение дает повод предположить, что трубоукладочная баржа могла начать учебные тренировки по достройке двух ниток «Северного потока — 2» в водах Германии и Дании, где осталось уложить около 160 километров.

Блогер под именем Аслан Нахушев утверждал, что достройка балтийского газопровода должна начаться в середине — конце апреля, а до этого «Фортуна» будет участвовать в учениях на месте по установке и снятию якорей и маневрированию в ходе условной трубоукладки с участием различных судов.

Одновременно рядом с баржей в порту Мукран Marinetraffic зафиксировал сегодня неизвестное судно спецназначения — буксир и грузовое судно, однако определить их было невозможно, так как их навигационный портал определил не по АИС, а по сигналу спутника.



Иллюстрация: marinetraffic.com.

Иллюстрация: marinetraffic.com.

«Фортуна» — один из трех российских трубоукладчиков, которые «Газпром» может привлечь к достройке «Северного потока — 2». Его особенность состоит в том, что на барже не установлена система динамического позиционирования, которая указывалась в заявке на работы в датских водах для безопасного обхода боеприпасов времен Второй мировой войны, лежащих на дне Балтийского моря. Поэтому необходимо согласование датских регуляторов. Судно «Академик Черский», которое принадлежит «Газпром флоту», в свою очередь, обладает системой динамического позиционирования. Оно находится сейчас в Индийском океане на пути из Находки в Балтийское море. Однако конечные цели судна неизвестны, так как оно должно пройти дооснащение и, по официальной версии, отправится на освоение Киринского месторождения на Сахалине.

В итоге, какое из судов будет использоваться на проекте балтийского газопровода, неизвестно. Сам «Газпром» и оператор проекта Nord Stream 2 AG комментариев об этом не дают.

Необходимых для укладки газопровода судов в мире немного, и судовладельцы действительно опасаются американских санкций к участникам строительства «Северного потока — 2». Показательно, как швейцарская компания Allseas за несколько часов до подписания Дональдом Трампом закона с санкциями против участников проекта остановила свои трубоукладчики и в течение нескольких дней разгрузила и вывела Pioneering Spirit и Solitaire из Балтийского моря. Ранее была надежда, что в документе говорится о 30-дневном сроке на сворачивание работ, однако Минфин США сразу уточнил: месяц дается на сворачивание работ, а не на завершение. EADaily писало, что иностранные суда продолжают работы на проекте, однако они выполняют задачи, не связанные с достройкой газопровода. Например, осуществляют наброску камней.

11 января, после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, президент России Владимир Путин заявил, что Россия сможет достроить газопровод самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров, вопрос лишь в сроках. «Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Но надеюсь, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает», — сказал российский лидер.

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