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Баррель Brent стал дешевле $55 — Ведомости

Мировая экономика 20 Дек 2018
Баррель Brent стал дешевле $55 — Ведомости
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Цена нефти быстро снижается, несмотря на обещания производителей сократить добычу

Цена нефти быстро снижается, несмотря на обещания производителей сократить добычу

Sergei Karpukhin / REUTERS

В четверг на бирже ICE стоимость нефти марки Brent впервые с сентября 2017 г. опустилась ниже $55 за баррель. Произошло это в 12.03 мск, тогда за бочку трейдеры давали $54,83. Это на 3,2% меньше, чем при открытии торгов. Уже через две минуты нефть подорожала до $55,01 за баррель.

Нефть падает главным образом потому, что спекулянты боятся замедления мировой экономики – из-за торговых войн и роста процентных ставок, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук: «Рост спроса – основной драйвер роста цен, тем более в сочетании с ростом добычи (в большей степени в США). Если рост спроса в 2019 г. резко замедлится, то возможен переизбыток нефти». Полищук не уверен, что страны – участницы соглашения ОПЕК и не-ОПЕК смогут улучшить ситуацию, даже если сократят добычу на 1,2 млн баррелей в сутки с начала следующего года.

В начале декабря участники соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК, в том числе Россия и Саудовская Аравия, договорились с 2019 г. на полгода снизить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Россия взяла на себя обязательство сократить добычу на 228 000 баррелей в сутки.

«Пока нет признаков сокращения добычи нефти, продолжается рост опасений касательно замедления спроса в мире», – объясняет аналитик БКС Кирилл Таченников. Но рано делать пессимистичные выводы – после начала действия договоренностей стран ОПЕК и не-ОПЕК, сокращением добычи и ростом цен должно пройти какое-то время, уверен он.

«Если ограничения по соглашению стран ОПЕК и не-ОПЕК будет соблюдаться в 2019 г. и рост спроса продолжится, то вполне вероятен очередной этап восстановления цен», – говорит Полищук, но в любом случае волатильность будет очень высокой.

«Пока сделка ОПЕК и не-ОПЕК еще не началась и рынок сохраняет скепсис. Всех пугают две вещи: рост сланцевой добычи в США и замедление темпов роста потребления нефти в мире», – считает аналитик «Атона» Александр Корнилов. «Рынком движут эмоции», – соглашается директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. С фундаментальной точки зрения все не так плохо: страны ОПЕК и не-ОПЕК, несмотря на все сложности, выразили готовность продолжать регулировать предложение, а спрос на нефть продолжит расти, даже если мировая экономика замедлится, считает Маринченко.

«Даже если нефть стабилизируется в коридоре $50–60 за баррель, трагедии не случится – этот уровень можно считать комфортным для всех сторон. Падение ниже $50 – возможный, но не очень вероятный сценарий, так как при этом уровне замедлится рост добычи сланцевой нефти, а ОПЕК+ будут вынуждены действовать более решительно», считает Маринченко. При должном уровне снижения добычи со стороны Саудовской Аравии, России и других стран котировки могут вернуться к $60–70 за баррель, считает Fitch.

«Нефть, помимо того, что это сырье, еще и финансовый актив, на который влияет общая ситуация на финансовых рынках», – объясняет эксперт АКРА Василий Танурков. Сейчас продолжается падение американского фондового рынка, которое усилилось после вчерашнего повышения ставки и заявлений Федеральной резервной системы, что она собирается поднять ставку еще дважды в 2019 г. Высокие ставки и дорогой доллар уже давят на американскую экономику, к этому добавляются опасения инвесторов по поводу замедления экономики в Китае – снижение цены нефти закономерно, заключает он.

Накануне Федеральная резервная система США подняла учетную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25–2,5% годовых. ФРС также ухудшила прогноз на 2019 г.: снижена оценка роста американского ВВП и потребительских цен.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 497 000 баррелей, а запасы бензина выросли на 1,77 млн баррелей, запасы дистиллятов упали на 4,24 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts эксперты прогнозировали снижение запасов нефти на 3 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 2,6 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 900 000 баррелей.

Нефть начала стремительно дешеветь осенью этого года, после того как 3 октября достигла пика в $85,5 за баррель. Средние запасы нефти за пять лет в хранилищах стран-потребителей снова начали расти – в ноябре этого года они на 11 млн баррелей превысили обычный уровень – 2,861 млрд баррелей. Такое произошло впервые с марта, констатировало в отчете Международное энергетическое агентство (МЭА, автономное агентство в составе Организации экономического сотрудничества и развития).

В 2016 г. запасы нефти были на 400 млн баррелей выше средних показателей за пять лет. С начала 2017 г. они начали снижаться. К началу этого года запасы не превышали среднего пятилетнего значения более чем на 60 млн баррелей. С марта запасы стали ниже средних пятилетних значений.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заверял, что наблюдаемый в последние дни обвал на нефтяном рынке объясняется временными факторами и спекулятивными моментами, но с 2019 г. ситуация стабилизируется. «Мы в ОПЕК и не-ОПЕК не принимаем это близко к сердцу. Мы следим за базовыми тенденциями. Я на 100% уверен, что мы стабилизируем баланс на рынке в 2019 г., – подчеркивал саудовский министр. – Решение, которое мы приняли в Вене, оно сбалансировано, и оно очень сильное – оно приведет спрос и предложение к балансу. Запасы нефти уже начали снижаться в последние пару недель».



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