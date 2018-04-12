Barclays: нефть теперь выше $70, но привыкать к этому не стоит

В Barclays позитивно оценивают краткосрочные перспективы нефти, но считают, что быкам следует готовиться к коррекции во втором полугодии.

Нефть марки брент на этой неделе прорвалась к свежим многомесячным максимумам, и аналитики Barclays считают, что быки в ближайшее время могут чувствовать себя спокойно. В банке полагают, что «чёрное золото» в апреле и мае останется выше $70 за баррель, но предупреждают, что во второй половине года динамика ухудшится.

Текущая позитивная атмосфера на рынке нефти является следствием комбинации факторов: зима была холодной, давление со стороны запасов устранено, а мировая экономика продолжает расти, в то время как предложение стагнирует. Венцом всего это стал рост геополитической напряженности, и в ближайшее время ее снижения ждать не стоит — несмотря на смену риторики Трампа, перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке полны неопределенности. В Barclays указывают и на более сильное падение производства нефти в Венесуэле и сообщают о снижении прогноза по добыче в этой стране с 1.4 млн б/с до 1.1 — 1.2 млн баррелей в сутки.

Перспективы развития событий во втором полугодии вызывают у Barclays меньше оптимизма. В банке ожидают увидеть увеличение добычи вне ОПЕК и некоторое замедление роста мировой экономики во втором полугодии. Это может привести к возвращению небольшого избытка предложения на рынке, что окажет давление на цены. Однако в Barclays предостерегают, что отсутствие реакции со стороны ОПЕК на текущее развитие событий может обернуться структурыми изменениями на рынке.

«Если ОПЕК не начнет компенсировать эффект нефундаментальных драйверов цен на нефть за счет увеличения производства, она может столкнуться со структурными измениями на рынке прежде, чем у нее будет время отреагировать», — пишут аналитики банка.

Barclays повысил прогноз по средней цене нефти брент на 2018 год с $60 до $63 и с $57 до $60 на 2019. Соответствующие прогнозы по нефти марки WTI банк повысил с $55 до $58 и с $52 до $55. Оценка средней цены нефти данных сортов на второй квартал текущего года составляет $68 и $64 соответственно. Источник: Forexpf.Ru — Новости рынка Форекс

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