Банковский сектор будет расти, — банкиры — Украинские Новости

05 декабря 2018, среда, 17:47 33

2018-12-05T17:47:00+02:00 Экономика 2018-12-05T17:51:35+02:00

Українські Новини

Українські Новини Банковский сектор будет расти, — банкиры

Банки отмечают, что банковский сектор будет расти. Об этом они сообщили в ходе круглого стола «Что ожидает банковский сектор в 2019 году?», организованного «Финансовым клубом» в пресс-центре Українських Новин.

«Проблема в стране одна — реформы проводятся не комплексно и не системно», — сказал Роман Шпек, старший советник Альфа-банка (Украина).

По его словам, 2018 год – это год, в котором экономика Украины прошла зенит своего роста.

«Чисто ситуативно, 4-й квартал будет около 4% (роста ВВП), за счет роста урожая кукурузы», — добавил банкир.

Он отметил, что темпы роста потребительского кредитования в следующем году будут снижаться.

«Не объемы, а темпы», — подчеркнул он.

Шпек спрогнозировал, что ставка рефинансирования НБУ не будет ниже 16% в следующем году.

В свою очередь Сергей Наумов, председатель правления «Пиреус Банка», добавил, что без реформ не будет расти кредитование.

«Без экономического роста, без реформ, не будет кредитования. Не будет кредитования, не будет экономического роста. Такой вот замкнутый круг», — сказал он.

По словам банкира, на данный момент наблюдается дисбаланс активов и пассивов банка.

Население предпочитает держать сбережения в долларах, а кредиты клиенты хотят брать в гривне.

Первый замглавы НБУ Катерина сообщила, что очень высокими темпами растут потребительские кредиты.

«Это около 40% год к году. Эта тенденция началась в начале 2017 года. Сегодня очень много банков, которые ранее не работали в этом сегменте – выходят на рынок. Лидером является беззалоговое кредитование, потому что это высокодоходный сегмент», — сказала она.

Рожкова отметила, что НБУ не видит системных рисков в таком значительном росте.

«На сегодня мы не видим системных рисков в этом направлении кредитования», — подчеркнула она.

Тамара Савощенко, заместитель председателя правления «Укргазбанка», сообщила факторы, которые будут сдерживать рост банковского сектора в следующем году.

По словам банкира, сдерживающими факторами роста сектора являются: прогнозный рост ВВП (2,9%); будущие выборы и значительные выплаты по внешним заимствованиям, а также регуляторный (норматив LCR).

«Роста банковского сектора в 2019 не будет как такового, потому, что нет факторов. Если не будет расти кредитование, то не будет расти и сектор», — сказала банкир.

Михаил Власенко, предcедатель правления Идея Банка, отметил, что финучреждение имеет положительные ожидания на следующий год.

«В 2019 году у нас позитивные настроения. Мы сводим мнение, что рост потребкредитования будет порядка 30%. Основные драйверы – рост зарплат и пенсий», — сказал банкир.

При этом банкир отметил, что банковский сектор в целом может показать рост в 2019 году.

Сергей Мамедов, председатель правления банка «Глобус», также полагает, что следующий год продемонстрирует рост кредитования физлиц, что не является хорошо для платежного баланса страны.

«Темпы растут, не так сильно, но растут. Если посмотреть структуру, она очень печальная. Она растет за счет товарного кредитования. Автокредиты сохраняются, а ипотека сокращается», — сказал банкир.

По его словам, банкам в нынешних условиях выгодней купить гособлигации с доходностью 19% и чувствовать себя комфортно.

«Потребительское кредитование – это хорошо, но оно давит на импорт и растет дыра в платежном балансе», — добавил Мамедов.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк не видит системных рисков в росте потребительского кредитования.





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