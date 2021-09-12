Банковские работницы уйдут в IT: популярные женские профессии не переживут диджитализацию

Украинские банки активно переводят свои услуги в интернет, поэтому работникам касс и финансистам придется вскоре искать новые места работы. Быстро переквалифицироваться они смогут, например, в айтишников.

Пандемия подтолкнула работодателей со всего мира ускоренными темпами переходить от ручного труда к автоматизации процессов.

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Согласно недавнему исследованию Центра экономической стратегии (ЦЭС), наиболее чувствительными к последствиям трансформации бизнесов станут украинские женщины: порядка 58% работниц офисов, сферы услуг, торговли и наиболее простых профессий в скором времени могут остаться без работы.

Выходом для такой категории наемного персонала могут быть либо повышение квалификации в текущей отрасли, либо радикальная переориентация и смена сферы деятельности.

Работниц банков вытесняют технологии

Наиболее стремительные бизнес-трансформации, по словам экспертов, сейчас происходят в банковской сфере. Большинство банков осваивают цифровой формат предоставления услуг, поэтому физические отделения закрываются.

«В результате будут высвобождаться кассиры, экономисты, начальники банковских отделений – сегодня на этих позициях работают в основном женщины. Да и в целом в украинском банковском секторе 70% работников – женщины», – комментирует UBR.ua экономист ЦЭС Анна Сахно.

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Она утверждает, что финучреждения все реже ищут специалистов в сфере финансов, потому что в таком количестве, как прежде, они уже не потребуются. Банки сосредоточены на найме IT-специалистов, в чем конкурируют за кадры непосредственно с сектором информационных технологий.

«Офисным работницам, которые рискуют попасть под сокращение из-за автоматизации, мы рекомендуем переквалифицироваться на бизнес-аналитиков, аналитиков данных, продуктовых и проектных менеджеров – это можно сделать постепенно как внутри компании (программы мобильности), так и пройдя дополнительные курсы. У этих профессий нет гендера, они подойдут как мужчинам, так и женщинам», – говорит Сахно.

В то же время, трансформация рабочих мест будет происходить постепенно, а новые технологии не направлены на то, чтобы забирать рабочие места «бесследно», добавляет эксперт.

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Речь идет больше о том, что на месте одних профессий будут появляться другие, и даже в автоматизированной среде человек останется востребованным. Поэтому, что касается банков, еще одним приоритетным направлением найма в них станет сегмент клиентской поддержки, а именно – операторы колл-центров.

Человеческий труд пока обходится дешевле

Со слов карьерного консультанта Татьяны Пашкиной, для сотрудников, чьи области работы будут ускоренно диджатализоваться, есть вариант «подняться уровнем выше» – например, от работы кассиром до работы надсмотрщика над «автоматизированной системой».

Тогда техподдержка может стать привлекательной не только в плане новых знаний, но и с точки зрения более высокой зарплаты и перспектив.

«Правильная автоматизация требует серьезных инвестиций в начале процесса, а людям можно платить более «постепенно», – отмечает Пашкина в разговоре с UBR.ua.

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Она уточняет, что вряд ли автоматизация оставит без работы тысячи женщин в Украине «уже завтра» в силу ее экономической обоснованности: пока «живые» сотрудники будут обходиться дешевле, процесс перехода будет притормаживаться.

«На данный момент продавцы и кассиры в дефиците, так как зарплаты небольшие, а потребность – наоборот. Но как только стоимость диджитального рабочего места станет дешевле с учетом обслуживания, угроза сокращения станет более явной», – говорит карьерный консультант.

Что останется востребованным

Что касается последствий эпидемии коронавируса, здесь больше всего увольнений было зафиксировано в сфере обслуживания, торговле и шоу-бизнесе, и со слов основателя рекрутингового агентства «Борщ» Сергея Марченко именно женщины оказались менее защищенными, чем мужчины.

Для того, чтобы перестраховаться в будущем, он рекомендует уже сейчас задуматься о переквалификации.

«Во время кризиса хорошо зарекомендовали себя специальности, связанные с дистанционной работой. Они не просто не пострадали, но даже нуждались в новых кадрах. Например, одной из выигравших от локдауна индустрий стала электронная коммерция (e-commerce), а люди, которые работали в онлайн торговле, стали зарабатывать больше», – комментирует он UBR.ua.

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В случае очередного локдауна, говорят эксперты, как и во время любого кризиса, в первую очередь страдают люди, занятые физической или низкоквалифицированной работой. А вот у СММщиков, диджитал-маркетологов, СЕО-специалистов, таргетологов, контент-менеджеров работы наоборот прибавилось.

Тем не менее Марченко не отрицает, что процесс переквалификации сам по себе непрост. Однако обстоятельства смягчает тот факт, что работодатели сейчас «не требуют дипломов» и не ожидают от соискателя обязательного университетского образования.

«Часто достаточно курсов повышения квалификации, а иногда и онлайн-подготовки. Да и в целом рынок труда стал более лояльным к наемным сотрудникам после локдауна: работодатели более уступчивые в вопросах удаленной работы, гибкого графика и совмещения», – делится основатель агентства «Борщ».

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Несмотря на все вышеперечисленные факторы, прогнозы эксперта насчет будущего трудоустройства женщин весьма благоприятные. По его наблюдениям, некоторые работодатели наоборот отдают предпочтение работе с женщинами, поскольку считают их более трудолюбивыми и лояльными к компании.

Поэтому, говорит Марченко, у женщин есть «резервы для повышения своих доходов и поиска лучшей работы».

По информация кадрового портала grc.ua, на данный момент больше всего женщин работают в бухгалтерии, управлении персоналом, образовании, медицине, в качестве домашнего, административного персонала и в сфере красоты.

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