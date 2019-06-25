Банкнота 1000 грн: Что принесет Вернадский украинцам

НБУ объявил о введении в обращение банкноты номиналом 1000 грн. Новость вызвала ажиотаж у украинцев

Новость появилась на странице Нацбанка в сети Facebook, передает Depo.ua.

С 1 октября монеты 1, 2, 5 копеек перестанут быть платежным средством, а с 25-го украинцы смогут расплачиваться новыми купюрами.

В НБУ объясняют изменения тем, что с годами цены и доходы украинцев увеличились, поэтому новая банкнота упростит расчеты. Кроме того, ее введение поможет экономить на транспортировке и хранении банкнот.

Украсит банкноту портрет первого президента Украинской академии наук Владимира Вернадского. Соответственно, с обратной стороны разместится здание президиума НАН.

Дополнят смысловой ряд слова академика: «Я верю в великое будущее Украины».

В НБУ утверждают, что кроме Вернадского, рассматривали фигуры Александра Довженко, Даниила Галицкого, Николая Костомарова, Петра Конашевича-Сагайдачного и Павла Скоропадского.

Акцентируют, что банкнотный ряд не обновлялся с 2006-го, когда в обращение ввели 500 грн. Поэтому речь идет не о будущей инфляции, а о нормальной реакции на изменения в стране на протяжении многих лет.

Впрочем, в соцсетях верить НБУ не спешат.

Впрочем, тот факт, что некоторые слишком серьезно воспримут подобные прогнозы и выстроятся в очереди за валютой, может вызвать инфляцию уже непоредственно сейчас.

При этом стоит учесть тот факт, что разговоры относительно введения новой банкноты велись и прошлым летом и позапрошлым. Правда, тогда НБУ опровергал подобные слухи. В сети же фигурировали якобы изображения банкнот с портретом Пантелеймона Кулиша.

Будет ли инфляция — не единственный предмет для дискуссий относительно новой жительницы кошельков украинцев.

У некоторых вызывает нарекания и сама кандидатура Вернадского.

Другие, наоборот, акцентируют внимание на его патриотическом мировоззрении и на том, что фигурой украинского ученого наконец заинтересуется широкий круг соотечественников.

Часть же пользователей волнуют чисто бытовые моменты. Ведь не секрет, что даже сейчас бывает проблематично получить сдачу с 500 грн, а попытка рассчитаться купюрой 1000 грн может обернуться целым приключением.

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