Банкиры спрогнозировали, каким будет курс гривны до конца года — Минфин

Банкиры расходятся в мнениях относительно прогноза курса гривны до конца года и называют коридор 26,9−28,0 грн/$ 1. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Интерфакс-Украина.

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Прогнозы банкиров

«Несмотря на падение цен, экспортная составляющая остается на достаточно высоком уровне. При этом спрос на потребительские товары падает под влиянием роста заболеваемости ковид-19. Вторая экспортная составляющая — зерно и масло — также остается на высоком уровне. Дополнительный компонент притока валюты — ставки по ОВГЗ, которые привлекают западных инвесторов в долгосрочной перспективе», — отметил директор департамента казначейских операций Аккордбанка Юрий Ефремов.

По его прогнозам, курс к концу года составит 27,20−27,25 грн/$ 1.

В свою очередь начальник департамента персональных банковских услуг УкрСиббанка Игорь Левченко ожидает курс доллара до конца года в коридоре 26,9−27,2 грн / $ 1.

«Однозначно увеличение стоимости импорта и уменьшение стоимости экспорта приводит к дисбалансу платежного баланса и существенно влияет на курс валюты. Рост цен на энергоносители, скорее всего, является временным явлением, которое усиливается с приходом холодов, и в течение года цена на газ, нефть и прочее вернется к адекватному уровню «, — пояснил банкир.

Он добавил, что сырье, экспортируется из Украины, также имеет высокую цену и где коррелирует с ценами на энергоносители. Таким образом, высокие цены на газ могут влиять на курс гривны, но не в катастрофических масштабах.

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В то же время главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий ожидает, что к концу года гривна незначительно девальвирует и постепенно перейдет к диапазону 27,5−28,0 грн / $ 1. По его словам, на это повлияет определенное ухудшение условий внешней торговли вследствие постепенного повышения цен на энергоресурсы и довольно резкое падение цен на железную руду.

«Достаточно высокими остаются цены на пшеницу на фоне рекордных урожаев в Украине, что способствует росту экспорта и поддерживает предложение валюты. Это было одним из главных факторов укрепления гривны в августе-сентябре», — добавил банкир.

Руководитель аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов также отмечает, что изменения во внешней конъюнктуре негативно влияют на обменный курс, в частности из-за расширения торгового дефицита.

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«Биржевые котировки передаются в фактических сделках украинской внешней торговли с определенным лагом, поэтому Украина только начинает чувствовать неблагоприятную тенденцию условий торговли (соотношение цен экспорта и импорта), которая началась летом. К тому же продажа трейдерами иностранной валюты под закупку рекордного урожая временно улучшает баланс валютного рынка», — объясняет эксперт.

Блинов отметил, что согласно базовому сценарию макроэкономического прогноза, торговый дефицит Украины расширится с ожидаемых $ 4 млрд в 2021 году до более чем в $ 11 млрд в 2022 году.

«Мы ожидаем умеренного ослабления гривны в среднесрочной перспективе и сохраняем прогноз среднегодового обменного курса 28,5 грн / $ 1 в 2022 году по базовому сценарию», — добавил он.

В свою очередь директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак отмечает, что сейчас нет никаких оснований прогнозировать какое-то существенное ослабление гривны до конца года.

«Самый сложный период осени — сентябрь — не принес ожидаемой девальвации, что было связано сразу с несколькими факторами, которые не могли быть учтены в предыдущих прогнозах», — отметила она.

По словам Волуйчак, в начале месяца значительную поддержку гривны предоставили большие продажи иностранной валюты Укравтодором, который привлек крупный кредит от шести украинских банков и в первой декаде конвертировал средства в гривну. Кроме того, фактором поддержки стало осложнение эпидемической ситуации, поскольку некоторая неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации немного снизила спрос на валюту со стороны импортеров.

Она добавила, что в конце месяца рынок готовился к резкому всплеску спроса на фоне большого погашение старых выпусков ОВГЗ, а также дефицита предложения из-за выплат НДС-возмещения, однако потенциальный дисбаланс был полностью компенсирован дополнительным объемом предложения инвалюты со стороны иностранных инвесторов, которые вновь заинтересовались покупкой ОВГЗ .

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка указала, что падение стоимости руды на глобальных рынках начинает проявляться на валютном рынке только через 4−6 месяцев.

«Если смотреть на ключевые позиции товарного экспорта, то, скажем, по продовольственной группе сильного падения цен не наблюдается. Пшеница, например, находится вблизи максимальных значений года… В целом общая ситуация выглядит весьма благоприятной для гривны», — отметила она.

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