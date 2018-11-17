Банкиры рассказали о курсе доллара до конца ноября



На этой неделе на торгах превалировали продажи доллара, и излишки выкупал Национальный банк, а казначеи полагают, что чиновники приобрели привычные 10 млн долларов.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на UBR.ua, такое заявление прозвучало от Олега Куринного, директора казначейства Банка Кредит Днепр. По его словам, поддержка Национального банка помогла немного поднять курс доллара в Украине, который на торгах в пятницу проседал до 27,74 гривен. «Тон сегодняшним курсовым трендам задало стартовое снижение котировок, мотивировавшее регулятора к оперативному участию в торгах с выкупом валюты, что активизировало спрос и подтянуло котировки вверх до вчерашнего уровня», — подчеркнул эксперт.

По его словам, спрос на валюту в Украине по-прежнему не очень высокий, однако объем гривны продолжает увеличиваться. По итогам 16 ноября остатки банков на корреспондентских счетах в Национальном банке возросли на 1,7 млрд гривен , при этом объем ликвидности снизился на 2 млрд гривен.



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