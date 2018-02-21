Банкиры рассказали, каким будет курс гривны в ближайшее время

21 февраля 2018, среда, 11:02 38809

2018-02-21T11:02:00+02:00

Финансы

2018-02-21T11:04:47+02:00

Українські Новини

Українські Новини

Банкиры рассказали, каким будет курс гривны в ближайшее время

Банкиры ожидают стабилизацию курса гривны при умеренном проявлении внутренних и внешних рисков.

Об этом они сообщили Українським Новинам.

«Обменный курс на межбанковском валютном рынке пока нормализуется после существенного укрепления гривны, которому способствовала активная продажа иностранной валюты для приобретения гривневых ОВГЗ в портфеле, а также для уплаты украинскими предприятиями квартальных налоговых платежей», — отметил главный экономист Альфа-банка (Украина) Алексей Блинов.

По его прогнозам к концу месяца возможно небольшое ослабление украинской валюты на фоне больших сумм возмещения налога на добавленную стоимость экспортерам, что обычно сокращает потребность экспортеров в продаже иностранной валюты.

«Скорее всего, до конца февраля курс гривна-доллар будет колебаться в пределах 26,90-27,50 UAH/USD «, — констатирует Блинов.

Среди факторов, влияющих на разворот курсовых трендов, директор казначейства банка «Кредит Днепр» Олег Куринной называет: завершение периода повышенной активности нерезидентов по продаже валюты под покупку ОВГЗ; возросшую активность импортеров-энерготрейдеров; возобновление рыночного спроса на валюту, который частично был отложен в период укрепления гривны до прохождения курсового локального «дна»; турбулентность доллара на мировых рынках; высокий уровень гривневой ликвидности, создающей ресурс для спекулятивных раскачек; зазор между котировками межбанка и наличного рынка, который больше ориентирован «на повышение».

«Ключевым фактором влияния на курс является соотношение спроса и предложения валюты, главным источником предложения в украинской открытой экономке является поступление экспортной выручки, которая зависит от сезонности и конъюнктуры сырьевых товарных рынков, — говорит Куринной.

Он отмечает, что весной эти факторы будут работать в пользу укрепления курса гривны.

Также по эго мнению, влияние на курс будет иметь дальнейший ход сотрудничества с МВФ и другими международными финансовыми организациями, внутренние и внешние политические риски.

По эго прогнозам, коридор курса на этой неделе составит 27-27,2 UAH/USD, в случае умеренного проявления внутренних и внешних рисков.

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился до 27,2403 UAH/USD, курс покупки — на 6,78 коп. до 26,8850 UAH/USD.

Национальный банк Украины следит за ситуацией на валютном рынке и за курсом доллара, но гривна все равно остается в «свободном плавании».





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