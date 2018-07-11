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Банкиры из США отдали экономике России первое место среди развивающихся стран

Мировая экономика 11 Июл 2018
Банкиры из США отдали экономике России первое место среди развивающихся стран
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Аналитики американского инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch назвали экономику России сильнейшей среди десяти крупнейших развивающихся стран. В этом «соревновании» Россия обогнала Китай. Всего в Merrill Lynch подвергли сравнению экономические дела 68 развивающихся стран, при этом были учтены 4,8 тыс. показателей.

Банкиры из США отдали экономике России первое место среди развивающихся стран. 389374.jpeg

Фото: Fotodom.ru

«Хотя Россия не прошла в полуфинал ЧМ-2018 по футболу, она выигрывает макроэкономический кубок среди стран GEM-10, объединяющих самые крупные развивающиеся экономики», — говорится в документе банка.

Детализируя, эксперты обращают внимание, что в то время, как Китай нарастил долговую нагрузку (ранее именно он возглавлял рейтинг), Россия уровень долга основательно снизила.

Среди сильных сторон российской экономики эксперты отметили самые сильные показатели внешней ликвидности, текущего счета и сбалансированности бюджета.

Как ранее сообщала «Правда.Ру», Всемирный банк (ВБ) в своем июньском прогнозе позитивно оценивает перспективу развития российской экономики на фоне неважных дел на мировом уровне. ВБ прогнозирует, что в 2018 году мировую экономику ожидает снижение экономического роста за счет падения ВВП Китая на 0,4 процента, Японии — на 0,7 процента, ЕС — на 0,3 процента.

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