Банки Украины блокируют счета лицам из "Миротворца", — СМИ

Украинские банки с прошлого года блокируют счета лиц, занесенных в список «Миротворца», без решения суда

Блокирование счетов лиц, внесенных в список «Миротворца», началось еще осенью 2017 года. За полгода количество заблокированных счетов постепенно выросло, сообщает «ДС» со ссылкой на UBR.

В частности, сообщается, что такую политику активно проводит ПриватБанк. В документах госучреждения говорится, что он проверяет своих клиентов по спискам «Миротворца». Финансисты доверяют этому списку и для них наличие определенного имени в списке является основанием для закрытия человеку доступа к его деньгам.

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