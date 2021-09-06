Банк «Санкт-Петербург» проведет онлайн-конференцию, посвященную международным электронным площадкам

8 сентября Банк «Санкт-Петербург» и экспортное агентство WECONN проведут бесплатную онлайн-конференцию (вебинар) для участников ВЭД на тему: «Международные e-commerce В2В площадки: DTAD, IndustryStock, Bobbie и Amazon.de».

На вебинаре спикер — Роман Романюта, менеджер по работе с ключевыми клиентами экспортного агентства Weconn, разберет актуальные вопросы:

— что такое электронная коммерция,

— современные тренды в электронной коммерции,

— о чем необходимо помнить при выборе площадки,

— оформление магазина на площадке.

А также он расскажет об электронных торговых B2B площадках: как они устроены, почему они так успешны на примере IndustryStock, DTAD, Bobbie и Amazon.de, разберет эффективные инструменты работы на площадках и работающие кейсы.

Вебинар пройдет 8 сентября 2021 года в 11:00. Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/19378309/8967873

«На вебинаре 8 сентября участники узнают современные тренды в электронной коммерции, а главное, получат практические рекомендации по эффективной работе на IndustryStock, DTAD, Bobbie и Amazon.de. Мы всегда тщательно выбираем партнёров. WECONN — консалтинговое агентство в сфере экспорта и аккредитованный партнер РЭЦ», — прокомментировал директор дирекции внешнеторговых операций Банка «Санкт-Петербург» Сергей Норицин.

Ознакомиться с графиком всех вебинаров от Банка и зарегистрироваться можно по ссылке: https://www.bspb.ru/foreign-trade/calendar/#.

Мероприятие 18+

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка № 436 от 31.12.2014г.)

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»