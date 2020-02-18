Bank of America увидел шанс появления «белого лебедя» в экономике Украины :: Экономика :: РБК

По мнению главного экономиста банка по России и СНГ, улучшение ситуации в Донбассе может на протяжении ближайших трех лет добавить к реальному ВВП Украины ежегодно до 1,5 процентного пункта

Владимир Зеленский (Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС)

Слова президента Украины Владимира Зеленского о диалоге с Донбассом дают надежду на появление в экономике страны «белого лебедя». Об этом заявил главный экономист по России и СНГ в Bank of America (BoA) Владимир Осаковский в комментарии «Белые лебеди» геополитики», сообщает агентство ПРАЙМ.

«Белый лебедь» — противоположность термину «черный лебедь», введенному экономистом Нассимом Талебом, который так обозначил труднопредсказуемые события с катастрофическими последствиями.

По словам Осаковского, слова Зеленского о желании провести выборы в Донбассе в октябре 2020 года означают, что Киев намерен выполнить большую часть минских договоренностей. Экономист BoA считает, что за счет этого экономические отношения с востоком Украины могут улучшиться, и рост экономики страны в этом году ускорится на 0,5 процентного пункта (п.п.).

Как заявил экономист, возможность реинтеграции Донбасса может в течение следующих двух-трех лет принести к номинальному ВВП Украины дополнительно от 3 до 5 п.п., а реальному ВВП — 1–1,5 п.п. в год. По мнению эксперта, этому поспособствуют меры по восстановлению после войны, которые будут частично профинансированы за счет помощи из-за границы.

Как сообщил в конце января Нацбанк Украины, рост ВВП страны в 2019 году составил 3,3%. Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в 2020 году на 3%, Всемирный банк — на 3,7%.

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