Банк Англии впервые с ноября 2017 г повысил базовую ставку — на 25 б.п., до 0,75%

МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. В четверг Банк Англии повысил ключевую процентную ставку всего во второй раз за десять лет. Он сделал это на фоне обеспокоенности, связанной с возможным ускорением инфляции, выходом Великобритании из ЕС и с торговыми конфликтами, сообщает Dow Jones.

Руководители Банка Англии единогласно приняли решение повысить ключевую ставку до 0,75% с 0,50%. Теперь ставка находится на самом высоком уровне с 2009 года.

Это решение стало очередным небольшим шагом одного из ключевых центральных банков, которые сворачивают денежно-кредитное стимулирование, поддерживающее мировую экономику после финансового кризиса.

В среду ФРС оставила процентные ставки без изменений, но ожидается, что она повысит их в сентябре, а ЕЦБ готовится свернуть программу покупки активов в текущем году.

Эти решения основаны на признаках усиления инфляционного давления в результате сильного, но не слишком равномерного роста мировой экономики.

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Согласно прогнозу Банка Англии, в ближайшие годы экономика Великобритании будет расти устойчивыми, хотя и не очень впечатляющими темпами. Банк также просигнализировал о том, что ему, видимо, удастся сдержать инфляцию, повысив ставки один или два раза на четверть процентного пункта до середины 2021 года.

Прогнозы центрального банка окружены неопределенностью в связи с выходом Великобритании из ЕС, который запланирован на март 2019 года. Дело в том, что ключевые вопросы дальнейших экономических связей с блоком пока остаются без ответа.

Руководители банка Англии опасаются, что неопределенность ограничивает рост инвестиций и производительности, что сдержит темп роста британской экономики, не провоцирующий рост инфляции.

В опубликованном в четверг ежеквартальном прогнозном докладе Банка Англии сказано, что банк ожидает менее быстрого роста мировой экономики в ближайшие годы, чем ожидал в мае. Это отражает усиление напряженности торговых отношений между США и их торговыми партнерами, включая ЕС и Китай. В среду Вашингтон пригрозил повысить вдвое предполагаемые пошлины на китайские товары.

Банк Англии ожидает, что в этом году мировая экономика вырастет на 2,75%, а не на 3%, как он прогнозировал в мае. В 2019 году банк ожидает роста мировой экономики на 2,5%.





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