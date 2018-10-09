Балух временно прекратил голодовку

Украинский политзаключенный Владимир Балух заявил о прекращении голодовки на период этапирования в колонию

Украинский политзаключенный Владимир Балух заявил о прекращении голодовки на период этапирования в колонию. Фото: Радио Свобода (архив)

Об этом сообщила председатель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передает «ДС» со ссылкой на Громадське.

«Балух прекратил голодовку на период этапа. Когда он прибудет в колонию, он намерен продолжить свой протест. Так же он не примет пищу и заявил о том, что не наденет тюремную робу», — сказала Скрипник.

Кроме того, он написал обращение к украинцам. «Используя последний шанс найти в карательной системе оккупанта хотя бы щель, где бы горели ростки здравого смысла или намека на честь, я решил прекратить режим голодания», — говорится в обращении.

В то же время, Балух добавил, что: «я не позволю себе употреблять пищу из рук оккупантов и надеть их тюремную робу».

Также политзаключенный попросил вывезти его тело из оккупированного Крыма в случае смерти.

«Прошу выполнить свою последнюю волю: в случае физической или психической смерти не оставлять мое тело на оккупированной территории. Место нахождения тела предоставляю выбрать своей семье, — я бы хотел, чтобы это была сельская местность на берегу Днепра под Киевом», — написал Балух.

Напомним, Владимир Балух держал голодовку 206 дней, употребляя только по несколько ложек овсяного киселя, сухари, воду и чай с медом.

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