Балтфлот ответил польскому горе-аналитику ракетными ударами БРК «Бастион» — EADaily

В Калининградской области береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион» поразили условные цели в Балтийском море. По стечению обстоятельств, манёвры прошли сразу после бравых реляций некоторых польских военных аналитиков о том, что Балтфлот якобы не может контролировать военно-стратегическую ситуацию на Балтике.

В противокорабельных манёврах было задействовано свыше ста военнослужащих Балтийского флота и порядка десяти единиц автомобильной и специальной техники. Прежде всего, это дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион» и мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

«Расчёты боевой техники отработали выдвижение из пункта постоянной дислокации в назначенный район на побережье Балтийского моря, развёртывание и подготовку оружия к применению в соответствие с действующими временными нормативами. Ракетные комплексы „Бастион“ отработали нанесение условных ударов по морским целям. В ходе учебных мероприятий расчеты ракетных комплексов выполнили электронные пуски ракет», — сообщает пресс-служба Балтфлота.



Противокорабельный ракетный комплекс «Бастион» в действии. Фото: bastion-opk.ru

EADaily дополняет, что несколько дней назад известный в Польше военный эксперт Максимилиан Дура (Maksymilian Dura) опубликовал в интернет-издании Defence24.pl обширную статью, в которой заявил, что Балтийский флот не в состоянии контролировать морские транспортные пути в Балтийском море. Отмечая общеизвестный факт, что Балтика является внутренним морем в Северной Европе, Дура подчеркнул, что вход в море через Датские проливы «жёстко контролируется» тремя странами НАТО — Норвегией, Данией и Германией.

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«Поэтому русские прекрасно понимают, что во время вооружённого конфликта коммерческие перевозки в порты Балтийска, Калининграда и Санкт-Петербурга будут прерваны. Поэтому перед Балтийским флотом задача защиты морских коммуникаций не ставится, потому что в момент начала вооружённого конфликта таких линий для россиян просто не будет», — пишет Дура.

Выводы польского военного аналитика уже подвергли критике в СМИ и пропесочили в блогосфере. Дело в том, что береговой ракетный комплекс «Бастион», дислоцированный в Калининградской области с 2016 года, защищает морское побережье в радиусе свыше 600 километров (расстояние между российским эксклавом на Балтике и Датскими проливами менее 600 км). Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет «Оникс».

По мнению военного эксперта из Балтийского федерального университета в Калининграде Юрия Зверева, именно благодаря развёртыванию «Бастионов» в самом западном регионе России стал возможен контроль над упоминаемыми польским экспертом Датскими проливами (см. карту выше).





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