Балкон с людьми обвалился на Днепропетровщине

В Днепропетровской области в поселке Каменское на втором этаже жилого дома обвалился балкон, на котором находились двое мужчин

Об этом сообщает местный сайт 5692.com.ua, передает «ДС».

Трагедия произошла в воскресенье, около 12:00. По словам жильцов дома, во время инцидента на балконе находились два человека.

«Во время обвала балкона на нем находилось два человека, они достаточно сильно пострадали, но хорошо, что это второй этаж, а не пятый, например», — рассказал житель дома Сергей.

Пострадавшие мужчины доставлены в больницу в реанимацию.

«Пришел с рыбалки, встретил брата, зашли в квартиру. Он вышел на балкон. Вслед выхожу я, сигареты курить. И получилось так, что этот форс-мажор произошел. Ничего не трещало, хлоп и все. И мы внизу. Слава Богу, что там детей не было «, — вспоминает пострадавший Сергей Форост, передает 5 канал.

Врач городской больницы скорой помощи Александр Куренной сообщил каналу: «У одного из пациентов травма правого бедра. Состояние тяжелое, но стабильное. У второго пациента — открытая черепно-мозговая травма. Его состояние тоже стабильное, жизни пациента ничего не угрожает».

Жители двухэтажки говорят, что дом старый, имеет статус аварийного. О его капитальном ремонте просили городские власти не один год. Но бесполезно.

Чиновники соглашаются — балкон упал, потому что имел устаревшее крепление. Заместитель председателя Южного района Каменского Дмитрий Губский говорит: «Да, балкон обвалился из-за своей ветхости. Дом, насколько я знаю, 1956 года. Швеллера просто прогнили и вывалились. С аварийностью дома это может быть и не связано. Я видел, что люди обращались по поводу трещин в доме. По поводу балкона — никто ничего не говорил».

Однако окончательный вывод должна дать комиссия. А пока коммунальщики демонтировали аварийный балкон в соседнем доме.

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