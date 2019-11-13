Баканов заявил, что в СБУ есть сторонники Порошенко. Новости политики

У предыдущего руководства Украины нет прямого влияния на Службу безопасности Украины

Иван Баканов заявил, что в СБУ есть сторонники Порошенко. Фото: УНИАН

Об этом глава СБУ Иван Баканов заявил в интервью «Главкому», передает «ДС».

«Прямого влияния бывшего руководства на СБУ нет. Но будем реалистами: они пять лет формировали кадровую политику. Конечно, у них здесь есть сторонники, они могут получать какую-то информацию, но не быстрее СБУ и президента», — считает он.

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