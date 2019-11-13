Вы здесь: Главная / Политика / Баканов заявил, что в СБУ есть сторонники Порошенко. Новости политики

Баканов заявил, что в СБУ есть сторонники Порошенко. Новости политики

Политика 13 Ноя 2019
Баканов заявил, что в СБУ есть сторонники Порошенко. Новости политики
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

У предыдущего руководства Украины нет прямого влияния на Службу безопасности Украины

Иван Баканов заявил, что в СБУ есть сторонники Порошенко. Фото: УНИАН

Об этом глава СБУ Иван Баканов заявил в интервью «Главкому», передает «ДС».

«Прямого влияния бывшего руководства на СБУ нет. Но будем реалистами: они пять лет формировали кадровую политику. Конечно, у них здесь есть сторонники, они могут получать какую-то информацию, но не быстрее СБУ и президента», — считает он.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство



Источник

СБУ разоблачила завербованного крымчанина. Новости политики →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top