Байден: Россия, как и раньше, ведет активную войну в Украине — новости политики — УНИАН

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Байден заявил, что гордится коалицией, которая сформировалась в Европе в ответ на агрессию в Украине.

Джо Байден / фото REUTERS

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что Россия продолжает вести активную войну в Украине и дестабилизировать европейские демократии.

С таким заявлением он выступил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает «Европейская правда».

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«Мы столкнулись с новыми отношениями. Подъем Китая, упадок России и ее более агрессивное поведение. Китай пытается стать гегемоном, а Россия использует все инструменты, чтобы посеять дестабилизацию, раскол в демократических странах Европы, включая Украину, где она, как и раньше, сегодня ведет активную войну «, — заявил бывший вице-президент США.

Байден заявил, что гордится коалицией, которая сформировалась в Европе в ответ на агрессию в Украине. Он также заявил о решительной поддержке ЕС и НАТО.

«Я решительно поддерживаю НАТО. Считаю, это важнейший альянс в истории человечества, благодаря которому нам удалось сохранить безопасность в последние 70 лет … Решительно поддерживаю ЕС. Это антидот чрезвычайному национализму, который дважды разрушал континент», — сказал Байден.

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