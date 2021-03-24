Байден проведет первую пресс-конференцию | Новости политики

Президент США Джо Байден проведет свою первую формальную пресс-конференцию в четверг. Об этом сообщил Белый дом, пишет РИА Новости.

Байден проведет первую пресс-конференцию на 65-й день президентства, что позже, чем было у всех его непосредственных предшественников. И Дональд Трамп, и Барак Обама, и Джордж Буш, и Билл Клинтон проводили первые пресс-конференции в первые два месяца своего срока.

Время пресс-конференции неизвестно, но предполагается, что она пройдет после полудня по местному времени, которое на 7 часов «отстает» от московского.

Журналисты на протяжении недель спрашивали пресс-секретаря Байдена Джен Псаки, когда тот даст пресс-конференцию, а редакционные колонки газет отмечали необычную задержку. В конечном счете начались спекуляции о том, что может задерживать Байдена.

Самое распространённое подозрение в том, что команда Байдена боится словесных «ляпов», которыми грешит президент. Он известен тем, что не раз попадал впросак из-за смешных или необдуманных высказываний, хотя его политической карьере это никогда не вредило. С момента вступления на пост главы государства он выступал перед прессой, отвечал на отдельные выкрики журналистов пресс-пула и давал телеинтервью, но во всех этих случаях ему было легче контролировать свои ответы, чем во время постоянного «обстрела» вопросами со стороны многочисленной журналистской аудитории.

Впрочем, о многочисленности репортеров Белый дом и сейчас позаботился под предлогом коронавируса — в зал попадут лишь три десятка представителей проверенного президентского пула. Кроме того, известно, что подавляющее большинство СМИ в США поддерживают демократов, так что Байдену, вероятно, достанутся менее острые вопросы, чем его предшественнику Трампу.

Помимо ляпов, в фокусе внимания будет физическая форма 78-летнего президента США — самого пожилого человека, когда-либо избиравшегося на этот пост. Пять дней назад Байден трижды споткнулся и упал, поднимаясь по застеленному ковром трапу своего самолета. Белый дом заверил, что с президентом все в порядке, но вопросы на эту тему вновь стали появляться в ходе брифингов Псаки.

Традиция президентских пресс-конференций идет с 1913 года, когда ей положил начало президент-демократ Вудро Вильсон.

Несмотря на то, что многие президенты отличались неоднозначными высказываниями, Байден впереди многих по неумышленным оговоркам — он сам себя назвал однажды «машиной ляпов». Во время предвыборной кампании он редко давал пресс-конференции, однако вполне успешно вел дебаты с соперниками-демократами и с тогдашним президентом Трампом. На трех дебатах с Трампом у Байдена не было серьезных оговорок, которые повлияли бы на общественное мнение. Уже после избрания Байден вверг многих наблюдателей в шок, согласившись с предположением телеинтервьюера о том, что президент России Владимир Путин «убийца». США обычно избегают подобных нападок, поскольку считается, что они крайне затрудняют дипломатические отношения с другими странами. После высказывания Байдена Россия пригласила для консультаций в Москву посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Путин пригласил Байдена на разговор в прямом эфире, но тот на это не пошел. МИД РФ назвал это упущенной возможностью. Нет сомнений, что вопросы о Путине вновь прозвучат и на пресс-конференции в четверг.

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