Байден, бюджетный кризис и конституционный дебош. Каким будет курс гривни в ноябре и что может его обвалить

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Валютный прогноз на ноябрь (Фото: НБУ)

В октябре на валютный рынок Украины был стабильным. Но буквально за последние три дня курс гривни упал до трехлетнего минимума из-за скандального решения Конституционного суда — и это не предел

Что происходило на валютном рынке в октябре

Как рассказал главный менеджер по макроэкономическому анализу департамента казначейства Райффайзен банка Аваль Сергей Колодий, октябрь для валютного рынка выдался достаточно спокойным. Курс гривни по отношению к доллару США большую часть месяца оставался стабильным в достаточно узком коридоре 28,2−28,4 грн/$. «За исключением последней недели месяца, НБУ практически не вмешивался в процесс курсообразования. Однако в последнюю неделю октября наметился определенный дисбаланс, вызванный снижением потребности в гривне со стороны экспортеров для расчетов по налоговым обязательствам, и возмещением НДС. Также следует отметить в течение последней недели глобальный тренд на снижение курса большинства валют государств с развивающимися рынками, в том числе бразильского реала, российского рубля и турецкой лиры. Это происходит вследствие падения цен на нефть и другие ресурсы, в том числе и товары украинского экспорта. Особое влияние в этой ситуации НБУ на валютный рынок не оказал», — сказал Колодий в комментарии НВ Бизнес.

Аналитик отдела рыночных исследований банка Пивденный Инна Шпак отметила, что на протяжении октября в основном наблюдалась умеренная девальвация нацвалюты. «Давление на валютном рынке в последнее время во многом имеет психологический характер», — считает она.

В ОТП Банк добавили, что динамика курса доллара США против гривни держалась в узком диапазоне, что не совсем естественно для осеннего периода. «Сейчас видим тренд все еще на ослабление гривни, но довольно спокойный, в основном благодаря действиям НБУ. Мы не видим сильного роста доллара США», — сказали там.

По словам аналитика Concorde Capital Евгении Ахтырко, в течении месяца ни покупателям, ни продавцам не удавалось продавить рынок в свою сторону, но в последние три торговых дня октября на рынке возобладала восходящая тенденция. «На наш взгляд, ситуация на рынке могла измениться в связи с решением Конституционного суда, касающегося антикоррупционного законодательства», — сказала она.

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович подчеркнул, что за весь месяц НБУ продал почти $ 210 млн, но почти $ 150 млн из них — за последнюю неделю октября, преимущественно после решения КСУ. «Благодаря интервенциям НБУ за октябрь курс гривни потерял лишь 17 копеек или 0,6%», — добавил он.

Как изменилось поведение НБУ на валютном рынке

Банкиры утверждают, что поведение регулятора на межбанковском валютном рынке хоть и не существенно, но изменилось.

«Регулятор дал понять, что он будет сдерживать рост доллара США, но перестал выходить с ранним выкупом валют. Это дает ожидание более глубоких коррекций в ноябре к возможным уровням 28,00 на уплате квартальных налогов ближе к 20-м числам», — сказали в ОТП Банк.

По словам Инны Шпак, в октябре НБУ практически не выходил на рынок с интервенциями, предоставив рынку возможность самому найти баланс. «В условиях отсутствия регулятора, наблюдалось формирование определенных девальвационных ожиданий среди участников», — отметила она.

Главный экономист Dragon Capital Елена Белан считает, что заметных изменений в действиях НБУ не произошло. С ней согласился Сергей Колодий. «На наш взгляд, поведение НБУ на валютном рынке осталось неизменным. При сбалансированности спроса и предложения НБУ не вмешивается в процесс рыночного ценообразования, а при формировании дефицита, как это было в последние дни, продает доллары США. Своевременные выходы на рынок во вторник и четверг (на уходящей неделе — ред.) сгладили колебания на рынке, однако привели к снижению резервов, ориентировочно, на $90 млн», — сказал он.

ОВГЗ: как ведут себя нерезиденты

Банкиры и аналитики подтверждают, что иностранные инвесторы продолжают выходить из гособлигаций.

По словам Сергея Колодия, на конец октября портфель нерезидентов составит 78 млрд грн, сократившись за месяц почти на 5 млрд грн. Это соответствует менее 9% общего портфеля или 14% ОВГЗ в обращении без учета НБУ. «Максимальный размер портфеля ОВГЗ в собственности нерезидентов был зафиксирован 18 февраля и составил 127,1 млрд грн, после чего он постепенно сокращался со средней скоростью около 6 млрд грн в месяц. Как и ранее, это связано с окончанием сроков обращения отдельных бумаг и продажами на вторичном рынке. По-прежнему доходность на вторичном рынке остается несколько выше первичных размещений, что сдерживает спрос на ОВГЗ со стороны резидентов», — сказал он.

Как отметила Елена Белан, объемы выхода нерезидентов из ОВГЗ не настолько значительны, чтобы существенно изменить ситуацию на валютном рынке. «Хотя были моменты нестабильности, которые наблюдались в начале месяца и в конце, это увеличивало и без того повышенный спрос на валюту», — добавил Тарас Котович.

29 или 30? Прогноз курса гривни на ноябрь

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