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Байдарочники устроили новогодний заплыв по Днепру в Запорожье

Политика 03 Янв 2021
Байдарочники устроили новогодний заплыв по Днепру в Запорожье
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Запорожцы устроили заплыв вокруг острова Хортица в карнавальных костюмах на каяках, байдарках и SUP-досках. А также сделали елку из байдарок.

Карнавал организовали члены клуба “Байдарка” в Запорожье. На базе в Запорожье устроили полноценное празднование Нового года на воде.

Участники водили хороводы на SUP-досках и байдарках вокруг елки, для которой смастерили целый постамент.

Новый год 2021 и байдарки в Запорожье

Напомним, согласно информации Запорожского гидрометцентра – температура в реке Днепр сейчас +3 градуса, а температура на улице +2 градуса.

Напомним, Новый год в поездах встретили больше 5000 украинцев.

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