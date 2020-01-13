B2B электронная коммерция

B2B commerce является одним из наиболее быстрорастущих сегментов в торговле, поэтому многие предприниматели планируют выход на этот рынок. Подробно о том, как начать работать в b2b коммерции, читайте по ссылке.

Как организации начать работать в сфере b2b e commerce?

Без технологий в современном мире не обойтись – остается только выбрать подход, по которому пойдет компания – разработка полностью кастомизированного решения с нуля или построение проекта в области электронной коммерции b2b на базе уже готовой платформы. Подробно различия этих подходов разбираются тут.

Перевод оптовой торговли в онлайн позволяет повысить прибыль и объемы продаж предприятия, сократить издержки и найти ресурсы для дальнейшего развития. Независимо от того, какой товар производит и реализует компания, запуск b2b проекта может быть реализован по одному из двух сценариев:

Создание собственной системы с нуля, регламентирование и автоматизация бизнес-процессов организации – этот подход является наиболее подходящим для компаний с узкоспециализированными отраслевыми процессами как внутренними, так и внешними. Чтобы пойти по этому пути, необходимо взвесить все риски, ведь он отнимает немало времени и ресурсов.

Запуск проекта на базе готовой платформы – этот подход одинаково выгоден и для крупных компаний, и для малого и среднего бизнеса. Основное преимущество – это быстрый (в течение 1-2 месяцев) запуск проекта. Современные решения (например, продукт компании Agora) предлагают готовую базовую функциональность, что позволяет запустить работу b2b e-commerce проекта в кратчайшие сроки.

Используя готовые решения, компаниям не надо придумывать велосипед и платить за то, что уже сделано, протестировано и апробировано большим числом компаний. При наличии процессов, которые необходимо автоматизировать, возможны доработки типовых конфигураций в соответствии с потребностями заказчика. При работе с платформой Agora клиенты получают весь спектр выгод, доступных компаниям, работающих по SaaS-модели:

Непрерывная работа систем.

Профессиональная техническая поддержка.

Отсутствие затрат на найм собственного штата ИТ-специалистов и создание ИТ-инфраструктуры для работы приложений.

Развитие функциональности систем в зависимости от растущих потребностей бизнеса

Специалисты компании Agora готовы ответить на все интересующие вопросы, задайте вопрос менеджеру через форму по ссылке https://www.agora.ru/about/contacts/.