Азовские фантазии Порошенко загубят экономику Украины

Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству ВСУ принять меры в связи с остановками и задержками морских судов, идущих в порты Азовского моря.

«Сегодня (16 июля — ред.) я дал соответствующие приказы и министру обороны, и начальнику Генерального штаба, и командующему Военно-морских сил Украины, чтобы мы приняли необходимые меры, чтобы прекратить эти нарушения закона и остановить российские провокации при прохождении украинского Керченского пролива», — заявил Порошенко.Sea Breeze: Порошенко вынесло в открытое море

© пресс-служба президента Украины

«Реакция президента запоздала на три года. Вопрос в создании «москитного флота» (малая, быстроходная флотилия, которая состоит в основном из катеров и морских дронов — ред.) возникал несколько лет назад, но государство не нашло финансовой возможности построить такой флот. Вместо этого все деньги были потрачены на строительство больших фрегатов, которые так и не были построены», — пояснил в эфире канала «112 Украина» политолог Антон Малеев.

По его словам, на Украине нет ничего, кроме морской пехоты, что бы можно было противопоставить при нападении с моря. Кроме того, несмотря на приказ президента, чтобы развернуть военную силу нужно, как минимум, два года.

«А мы только сейчас начинаем об этом думать», — сказал эксперт.

Если перекроют морские пути, то будет утрачена большая часть экономики и металлургического комплекса Украины.

«Появится угроза ухода крупнейшего инвестора на Украине — Mitalstil, после чего в страну не зайдет ни один инвестор на протяжении 20 лет. Это реальные угрозы для страны», — пояснил Малеев.

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