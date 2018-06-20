Азовская война: Какие силы бросила Россия против Украины на море

Конфликт на Азовском море назревал давно, но сейчас имеет все предпосылки для того, чтобы перерасти в настоящее военное противостояние

Мы продолжаем отслеживать ситуацию на Азовском море. Не так давно мы писали о провокации, которые осуществляют российские военные вблизи украинского Бердянска. Однако, судя по всему, ситуация имеет все шансы получить гораздо более серьезные масштабы, пишет «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

Но, как говорится: чему быть, того не миновать. Проблема есть и нужно не прятаться от нее, а готовиться к ее решению. Если придется — то и военным путем.

Итак, давайте попробуем выяснить: какие именно силы бросил Путин на украинский Азов и что может им противопоставить Украину.

Российские силы

Что касается России, то она в Азовском море представлена ​​пограничными частями ФСБ и военно-морскими силами Черноморского флота общей численностью около 40 единиц корабельно-катерного флота.

Также на сегодня известно, что Россия по внутренним водам дополнительно перебросила из Каспийского в Азовское море два бронированных катера проекта «Шмель» и один сторожевой катер «Гриф».

Кроме этого, в Черное море из той же Каспийской флотилии были переброшены и два малых ракетных корабля «Буян-М», вооруженные крылатыми ракетами «Калибр», которые способны поражать наземные цели на расстоянии до 1400 км и морские цели на расстоянии до 300 км (наибольшая длина Азовского моря — 343 км, ширина — 231 км).

Украинские силы

К сожалению, Украина не имеет в Азовском море частей Военно-морских сил (ВМСУ). Нашу часть акватории акватории защищает только Мариупольский отряд Морской охраны Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), который после аннексии Крыма в 2014 году пополнился плавсредствами Керченского отряда.

В составе Мариупольского отряда находятся только два корабля, из которых только один имеет артиллерийское вооружение. Кроме этого, у мариупольских пограничников есть пять катеров и 11 малых катеров. Как можно догадаться, состояние большинства из них оставляет желать лучшего.

Таким образом, на сегодня в Азовском море между Украиной и Россией ведется «холодная война» малых скоростных катеров, имеющих пулеметно-пушечное вооружение. И здесь стоит вспомнить о том, что наше государство в последние годы пыталось развивать так называемый «москитный флот», штампуя речные ракетные катера «Гюрза-М». В принципе, они вполне могли бы пригодиться и на Азовском «мелководье».

Но и здесь есть проблема: на сегодня изготовлено шесть таких катеров, однако в состав ВМС Украины введены пока только два: «Аккерман» и «Бердянск» (еще в 2016-м), тогда как «Вышгород», «Кременчуг», «Лубны» и «Никополь» до сих пор находятся на испытаниях.

Кроме того, для нас ситуация осложняется тем, что Россия при необходимости может усилить свой военный контингент за счет кораблей Черноморского флота и перебросить внутренними водами катера из Каспийского моря, тогда как Украина после возведения Крымского моста, по сути, не может переправить в Азовское море водным путем ни одного военного корабля, кроме уже имеющихся.

Поэтому для нас остается только два основных пути усиления своего военного присутствия на Азове: срочно модернизировать имеющийся «металлолом» в доках Мариуполя или Бердянска, и/или перебрасывать в Азовское море боевые катера из других мест несения службы с помощью железной дороги или крупногабаритной транспортной авиации.

А с другой стороны: сейчас ВМС Украины располагают всего девятью исправными боевыми, а также вспомогательными небоевыми судами. Поэтому даже если бы мы могли перебросить корабли в Азовское море, все равно надежно защищать Мариуполь и Приазовье было бы, по сути, нечем.

Однако, не все потеряно. Есть еще один вариант, более действенный и эффективный со всех точек зрения. Речь идет о мощном военном корабле ВМС США или другой страны НАТО, вооруженного ракетами дальнего радиуса действия, который вошел бы в Черное море «с целью недопущения эскалации конфликта». Собственно, подобный трюк американцы уже выполняли — 7 марта 2014-го года это сделал авианосец «Джордж Буш» и тогда это несколько утихомирило агрессора.

Кстати, по странному стечению обстоятельств, активность россиян в Азовском море совпала по времени с выходом из Черного моря ракетных эсминцев ВМС США — USS Carney DDG-64 и USS Ross DDG 71, участвовавших в ракетных ударах по Сирии.

Собственно, как бы ни было горько это осознавать, на сегодня защитить Украину с моря могут только военные союзники путем соответствующего давления на Россию. Можно еще усилить сухопутные войска ВСУ в Приазовье, однако, как показывает опыт той же Сирии, от крылатых ракет с моря это не слишком защитит.





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