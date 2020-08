Азиатские фондовые индексы приостановили рост От Investing.com

Investing.com — Азиатские фондовые индексы в среду утром упали, взяв паузу после того, как на американском рынке был установлен очередной рекорд во время предыдущей сессии.

Инвесторы сохраняют осторожность из-за новых вспышек COVID-19, обращая внимание на потенциальное лечение от него, пока мировая экономика продолжает восстанавливаться. Британская компания AstraZeneca (LON:) заявила во вторник, что первые участники первой фазы испытаний получили дозу вакцины AZD7442.

Тем временем инвесторы с нетерпением ждут в четверг симпозиума в Джексона-Холле, на котором выступит председатель ФРС США Джером Пауэлл, чтобы узнать дальнейшие планы ФРС по возможному персмотру денежно-кредитной политики. Они также будут следить за реакцией ФРС на данные, опубликованные во вторник, которые показывают, что потребительская уверенность в США упала в августе до 84,8, самого низкого уровня за последние шесть лет.

Некоторые инвесторы по-прежнему надеются, что рекомендации ФРС будут и дальше способствовать росту акций.

«ФРС практически гарантировала, что ставки в течение, по крайней мере, двух лет, не изменятся. Рынок акций для инвесторов остается тем местом, которое может помочь избежать стагнации, которую в реальной экономике производит мир с нулевой доходностью», — сказала в интервью Bloomberg стратег рынка Saxo Bank Элеонора Криг.

Японский индекс снизился на 0,20% в 23:12 по восточному времени (04:12 по Гринвичу), а южнокорейский упал на 0,63%.

Австралийский ASX 200 упал на 0,92%. В среду в штате Виктория было зарегистрировано 24 смерти от COVID-19, а также 149 новых случаев заболеваний.

Фондовый индекс Гонконга снизился на 0,20%. Город рассчитывает смягчить некоторые меры социального дистанцирования начиная с пятницы на фоне снижения числа случаев заболевания COVID-19 в городе.

в Китае снизился на 0,71, а Shenzhen Component — на 0,15%. Оптимизм по поводу американо-китайских отношений остался после того, как официальные лица двух стран в понедельник подтвердили продолжение реализации первого этапа сделки. Но разногласия по другим вопросам остаются.

