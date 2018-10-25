Азаров: с российскими санкциями экономика Украины долго не проживет



Санкции, введенные Россией, могут причинить украинской экономике фатальный ущерб. Как передает replyua.net со ссылкой на телеканал Россия 1, такое заявление прозвучало от бывшего украинского премьера Николая Азарова.

Он отметил, что Украина сильно зависит от поставок из РФ, в частности, от угля — российское сырьё составляет большую часть объёма импорта. Аналогичная ситуация существует в отношении сжиженного природного газа. По его словам, без поставок из России экономика Украины долго «не проживёт». Азаров считает, что новый указ Путина стал ответом на «недружественные» действия Киева. В частности, политик напомнил, что ранее украинские власти приняли решение разорвать договор о дружбе.

«Россию можно только поблагодарить за столь долгое терпение и выдержку. Ранее она не отвечала на эту агрессивную политику Киева. С 2014 года экспорт украинской продукции в РФ сократился в рекордные пять раз», – добавил Азаров.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter





Источник