AXE запускает официальный интернет-магазин в России

Бренд для ухода за телом AXE в очередной раз нашел способ отличиться и объявляет о запуске официального интернет-магазина. Теперь продукцию марки, а также эксклюзивные средства из лимитированных коллекций можно купить не выходя из дома и получить в любой точке России.

Первый монобрендовый онлайн-магазин AXE начал свою работу в феврале

С февраля любое средство AXE можно купить за один клик: быстро и без очередей. В интернет-магазине марки есть удобный рубрикатор, широкий выбор ароматов и линеек и по-мужски простая навигация, которая поможет сильной половине человечества сделать правильный выбор за пару минут.

Кроме дезодорантов и гелей для душа AXE в онлайн-магазине представлены подарочные наборы в разных форматах, однако любой заказ будет выглядеть как подарок — в стильном брендированном металлическом боксе с ежедневником или футболкой.

Дополнительно на сайте поклонники бренда найдут эксклюзивные продукты, такие как спрей-парфюм Adrenaline, которые просто так в магазинах у дома не найти. Стоимость доставки начинается от 190 рублей по Москве и варьируется в зависимости от суммы заказа и адреса покупателя. Бесплатная доставка возможна при заказе от 1500 рублей.

Уже сейчас бренд дарит бесплатную доставку на первые сто заказов вне зависимости от их суммы!

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