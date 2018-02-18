Axe запускает интернет-магазин

19 февраля 2018, 12:14 116 просмотров

В рамках развития направления Direct to Consumer компания Unilever открывает Axe Shop — первый в мире интернет-магазин мужского бренда по уходу за телом.

В 2017 году доля продаж FMCG-брендов через e-commerce в России составила всего 2%, в то время как в мире этот показатель был равен 4,6%1. Разница в показателях, а также ежегодные темпы роста компаний, работающих на рынке e-Grocery

, доказывают большой потенциал развития сегмента E-commerce, и в том числе модели Direct to Consumer (DTC). Именно поэтому компания Unilever решила запустить свой первый DTC интернет-магазин бренда AXE в мире.

«Помимо возможности увеличения продаж бренда, AXE Shop для нас способ быть ближе к лояльному потребителю, собирать и изучать информацию о нем, а также тестировать разные подходы, получая ценные инсайты. DTC дает возможность усилить позиции бренда и повысить его имидж у потребителей за счет дополнительных сервисов на сайте и предоставления нового опыта, укрепляя их лояльность к бренду в целом: не только в онлайн, но и офлайн», — говорит Максим Рогач, руководитель отдела по развитию интернет-продаж Unilever в России, Украине и Беларуси.

Компания подчеркивает, что собственный магазин рассматривается не вместо, а вместе с более традиционными каналами продаж — через масштабирование накопленных в Axe Shop знаний.

Retail.ru

Статья относится к тематикам: E-commerce, интернет-магазины

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